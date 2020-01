Dù là món khoái khẩu ngày Tết nhưng bánh chưng lại không dành cho những nhóm người này

Cụ thể, một chiếc bánh chưng nhỏ khoảng cung cấp khoảng 150kcal, bằng một lưng bát cơm. Mỗi ngày, bạn chỉ cần “vui mồm vui miệng” ăn thêm 2-3 miếng bánh chưng đã đủ khiến khẩu phần tăng lên đáng kể, từ đó dẫn đến tình trạng tăng cân mất kiểm soát.



Do đó, với những người đang muốn giảm cân, bánh chưng không phải là lựa chọn phù hợp. Bên cạnh đó, nhiều người có bệnh trong người phải kiêng đồ nếp, tức là họ cũng phải kiêng bánh chưng.



Trung bình trong 100g gạo nếp có 344 kcal, như thế đủ biết một chiếc bánh chưng chứa nhiều năng lượng như thế nào.

Người bị bệnh tim: Bánh chưng chứa rất nhiều năng lượng bao gồm cả chất đạm từ động vật và thực vật cũng như chất béo, tiêu thụ vào sẽ gây ảnh hưởng xấu đến tim mạch.



Người bị béo phì , thừa cân: Như đã nói ở trên, bánh chưng chứa vô cùng nhiều tinh bột và năng lượng. Do đó, bánh chưng và đặc biệt là bánh chưng rán khiến bạn tăng cân rất nhanh, không thích hợp với những người thừa cân, béo phì.

Người bị cao huyết áp: Bởi có nhân bằng thị mỡ nên bánh chưng có hàm lượng dinh dưỡng khá cao cùng nhiều chất béo, khi tiêu thụ có thể gây tăng tiết axit dịch vị, nên không thích hợp cho nhóm người cao huyết áp.



Người bị mụn nhọt: Bánh chưng vốn là đồ nếp nên dễ gây nóng trong người, khiến người đang bị mụn nhọt ngày càng nặng thêm.



Người bị bệnh thận: Thông thường, người bị bệnh thận thường kèm theo các triệu chứng như huyết áp cao, rối loạn mỡ máu, mỡ máu cao. Bởi vậy, họ nên tránh xa bánh chưng vì loại bánh này vốn nhiều chất béo, chất đạm.



Ngoài ra, một số điều cần lưu ý khi ăn bánh chưng cần nhớ như: Không ăn bánh chưng vào bữa tối. Vì là loại thực phẩm chứa nhiều năng lượng nên chỉ ăn bánh chưng vào bữa sáng và bữa trưa, khoảng thời gian nên hoạt động nhiều để tiêu hao vợi calo. Nếu ăn bữa trưa vào buổi tối sẽ khiến bụng bị đầy hơi, chướng bụng, khó tiêu, dễ bị tăng cân mất kiểm soát…



Cách gói bánh Chưng đẹp, vuông không cần khuôn trưng tết. Nguồn: Mẹo vặt 365.