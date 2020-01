Dù thèm đến mấy thì nhóm người này cũng không nên ăn mứt để bảo vệ sức khỏe

Người béo phì, đang ăn kiêng hay muốn giảm cân: Độ ngọt quá mức của mứt cũng không tốt cho việc giảm cân, thậm chí khiến người ăn tăng cân nhanh. Ăn mứt thường xuyên còn khiến đường huyết không ổn định, cơ thể cũng dễ nổi mụn hơn.



Trong khi đó, nhu cầu năng lượng lúc mang thai chỉ tăng khoảng 20% so với lúc chưa có thai nhưng nhu cầu các chất khác có thể tăng trên 50%, thậm chí là tăng gấp đôi; khi ăn mứt vào sẽ khiến các chất khác bị thiếu hụt.

Phụ nữ mang thai không nên ăn nhiều mứt.

Người già và trẻ em: Nguyên liệu làm ra các món mứt vốn chứa rất nhiều đường. Do đó, món mứt chủ yếu tạo ra năng lượng là chính mà không thể cung cấp đủ lượng dinh dưỡng, vitamin cũng như khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Trẻ em ăn nhiều hoặc dùng thay thế các thực phẩm khác sẽ khiến trẻ dễ bị còi cọc vì thiếu chất dinh dưỡng.

Trong khi đó, người trung niên và người cao tuổi khi tiêu thụ loại thực phẩm giàu cholesterol như mứt rất dễ có nguy cơ tim mạch, những người đã mắc bệnh có thể tăng nguy cơ bị tai biến.



Đặc biệt, dù bạn thuộc tuýp người có thể thoải mái ăn mứt nhưng cũng cần lưu ý. Khi tiêu thụ nhiều mứt sẽ khiến bạn giảm cảm giác thèm ăn, dẫn đến việc ăn ít trong các bữa chính nên hay có cảm giác mệt mỏi, thiếu hụt sức lực do cơ thể chỉ nhận năng lượng từ đường mà thiếu các chất đạm, béo, vitamin, khoáng chất.



Hướng dẫn cách làm 3 loại mứt hoa quả. Nguồn: Feedy