Thanh long đang mùa `giải cứu` nhưng những đối tượng này tuyệt đối không ăn kẻo nguy hại sức khỏe

Ảnh minh họa.

Phụ nữ trong thời kỳ kinh nguyệt: Như đã nói ở trên, thanh long vốn là loại quả thanh mát nên có tính hàn, nếu ăn vào thời kỳ kinh nguyệt sẽ khiến tình trạng này kéo dài và gây đau bụng kinh. Khi bị kinh nguyệt, chị em chỉ nên ăn đồ chín nóng mà thôi!

Ảnh minh họa.

Lưu ý khi mua và bảo quản thanh long

- Chỉ mua những quả tươi, vỏ ngoài càng đổ càng tốt, còn phần xanh thì càng xanh sẽ càng tươi.

- Nên ăn ngay khi mới mua về, nếu ăn không hết thì bảo quản nơi thoáng mát, không nên để tủ lạnh.

- Không ăn thanh long cùng sữa bò. Trước khi ăn thanh long cần rửa sạch vỏ.

- Không nên ăn quá nhiều thanh long cùng một lúc, không ăn vào buổi tối.

Your browser does not support HTML5 video.

Hướng dẫn cách làm Bánh thanh long đỏ. Feedy.