Những người may mắn thoát chết khi đối diện với 'lưỡi hái' tử thần của kẻ ngáo đá

Trong vụ thảm sát khiến 5 người tử vong và 1 người nguy kịch ở Thái Nguyên, đối tượng ngáo đá Hoàng Văn Chín đã ra tay, đuổi giết những người mà hắn gặp thời điểm đó. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp ngoại lệ, may mắn sống nhờ kịp thời chạy thoát hoặc vì... không biết chuyện gì xảy ra.

Thoát khỏi "lưỡi hái" của bóng đen tử thần

Đến nay, mẹ con chị Bàng Thị Bảy (SN 1974, thôn Lương Bình 2, xã Sơn Phú, huyện Định Hóa, Thái Nguyên ) vẫn chưa hết bàng hoàng về sự việc xảy ra sáng qua. Thời điểm xảy ra vụ án, nếu không nhanh chân chạy thoát thân có lẽ tên của mẹ con chị Bảy đã nằm trong danh sách các nạn nhân.

Chị Bàng Thị Bảy là một trong những người đã may mắn thoát chết. Ảnh: Vietnamnet

Theo lời chị Bảy, khoảng 5h sáng 26/12, mẹ con chị bị đánh thức bởi tiếng nói to từ ngoài đường vọng vào. Lúc đó, chị Bảy còn cậu con trai đang học lớp 12 ra ngoài xem tình hình thế nào. Lúc này con trai chị đứng ở cổng nhà, còn chị chạy xuống nơi bà Hoàng Thị Tý (mẹ của nghi phạm Hoàng Văn Chín) đang kêu la thì bà Tý nói vợ chồng Chín đang chém giết nhau. Lập tức, chị Bảy gọi ông Lã Văn Tích - Trưởng thôn Lương Bình 2 và chị Trần Thị Hường ( SN 1984) lên xem tình hình thế nào.

Khi 3 người đang xem xét vết thương ở bàn tay của bà Tý và tìm cách băng bó thì 1 bóng người bất ngờ xuất hiện phía sau lưng, cách chừng 1,5 m. Người này giơ tay cầm dao lên định chém về phía mọi người.

"Sợ quá, 3 chúng tôi vội chạy tán loạn còn bà cụ ngồi bệt xuống đường, khóc lóc ầm ĩ", chị Bảy kể lại.

Chị Bảy chạy về đến cổng nhà thì vấp ngã, tuy nhiên vẫn may mắn chạy thoát vào trong nhà và bảo con đóng chặt cửa. Trong quá trình này, chị Bảy nghe thấy tiếng kêu lớn, rất có thể đó là lúc chị Trần Thị Hường bị Chín đoạt mạng.

Sau đó, chị Bảy lên sân thượng quan sát tình hình, nhìn sang nhà ông Hoàng Văn Luận (SN 1975) và chứng kiến án mạng kinh hoàng tại sân nhà người này.

"Lúc tôi nhìn sang nhà chú Luận thì thấy có ánh đèn pin sáng. Chỉ vài phút sau đã thấy đối tượng Chín giơ dao chém. Lúc đó, bóng đèn điện sáng nên tôi nhìn thấy, ông Luận cố cúi xuống nhưng không kịp", chị Bảy kể thêm.

Chị Bảy kể lại diễn biến sự việc

Thấy chồng bị chém, người phụ nữ lao vào ôm kẻ ngáo đá

Bà Hoàng Thị Tám - chị gái ruột của Chín cúng là một trong những người suýt mất mạng trong vụ thảm sát sáng qua. Thời điểm đó, chị Tám và chồng đang ở trong nhà thì Hoàng Văn Chín gõ cửa. Khi cánh cửa vừa mở ra, chồng chị đã bị Chính chém gục.

"Thấy chồng bị chém, tôi chạy từ trong nhà ra ôm Chín và kêu cứu. Ngay sau đó, cháu Nam ở ngay sát nhà chạy lên can ngăn cũng bị Chín chém tử vong", bà Tám bàng hoàng kể lại.

Được biết, thời điểm đó anh Nguyễn Văn O. và Hoàng Văn Nam đang ngủ trong nhà thì nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của cô Tám. Cả 2 chạy sang can ngăn thì anh Nam bị chém tử vong, anh O. may mắn thoát nạn.

Hoàng Văn Chín tại cơ quan công an. Ảnh: Tổ Quốc

May mắn sống sót vì... không biết gì



Hoàng Văn Chín hung hãn ra tay truy sát đa số những người gặp hoặc ngăn cản hắn thực hiện hành vi tàn nhẫn. Tuy nhiên, cũng có người bất ngờ được Chín "tha mạng", không hề bị truy đuổi hay dọa chém chết. Người may mắn đó là anh Hoàng Văn Linh (SN 1985) trú cùng xóm với hung thủ.

Thời điểm án mạng xảy ra, anh Linh vừa ra đến cổng nhà thì ông Chín tay cầm dao đi về hướng ngược lại. Thấy vậy, anh Linh chào thì Chín không có phản ứng gì mà chỉ lặng lẽ bước qua.

"Do trời tối nên tôi không thấy vết máu trên đó. Trời khá lạnh nhưng ông ta vẫn mặc quần đùi, áo phông và đi ngược lại hướng của tôi. Tôi chào và hỏi chú đi đâu sớm thế, nhưng ông Chín không trả lời. Lúc này tôi cũng vẫn chưa biết vụ việc kia đã xảy ra".

Mãi về sau, anh Linh mới nhận được cuộc điện thoại của một người cháu, dặn dò vợ chồng anh ở yên trong nhà vì Hoàng Văn Chín và ra tay sát hại 6 người. Lúc này anh mới rụng rời chân tay vì vừa mặt đối mặt với kẻ sát nhân.

Người dân thông Lương Bình 2 chưa hết bàng hoàng sau thảm án sáng 26/12. Ảnh: Tổ Quốc

Theo những người hàng xóm của Hoàng Văn Chín ở thôn Lương Bình 2, mọi người biết Chín nghiện đã 2 năm nay. Trước đây Chín to béo, tính tình hiền lành. Thời gian gần đây đối tượng này sống tách biệt, ít hòa đồng với hàng xóm láng giềng nhưng chưa từng xảy ra mâu thuẫn gì.

Kiều Đỗ (t/h)