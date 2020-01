Đo độ thành công của những người nổi tiếng sinh năm Canh Tý

Giữa những năm từ 1729 2229, những năm sau đây là năm Canh Tý: 1780, 1840, 1900, 1960 (28 tháng 1, 1960 – 15 tháng 2, 1961), 2020 (25 tháng 1, 2020 – 12 tháng 2, 2021), 2080 (22 tháng 1, 2080 – 9 tháng 2, 2081), 2140, 2200.





Trong bài viết này, báo Sức Khỏe Cộng Đồng đề cập đến những người nổi tiếng sinh năm Canh Tý 1960.





Người sinh năm Canh Tý 1960 có mệnh Thổ, Bích Thượng Thổ, nghĩa là Đất tò vò, hay còn gọi là Đất trên tường, ý chỉ tường thành. Bích Thượng Thổ có tác dụng che mưa, che nắng, ngăn ngừa trộm cướp, thú dữ để bảo vệ cho con người.





Theo quan niệm tử vi, can Canh hành Kim, chi Tý hành Thủy nên người tuổi Canh Tý có nền tảng căn cơ phúc đức cao dày. Một trong những tính cách nổi bật của những người tuổi này là sự ổn định. Họ ổn định từ lập trường, tư duy, quan điểm cho đến lối sống và công việc. Họ cũng có nhân sinh quan rõ ràng, trắng đen phân biệt rõ, không nhập nhằng và ít khi thay đổi. Vì vậy, đa phần họ đều có cuộc sống ổn định, ít biến động. Thậm chí có khả năng biến họa thành phúc và đạt thành công lớn trong cuộc sống.





Nghệ sĩ Xuân Hinh









Nghệ sĩ Xuân Hinh là một trong những người nổi tiếng sinh năm Canh Tý. Bùi Xuân Hinh sinh ngày 8 tháng 4 năm 1960 tại thôn Yên Việt, xã Đông Cứu, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Ông là nam nghệ sĩ đa tài, có thể hát chèo, quan họ, cải lương, chầu văn và các thể loại nhạc. Xuân Hinh được mệnh danh là "Vua hài", "Kẻ chọc cười dân dã".





Nghệ sĩ Phú Đôn



Diễn viên Phú Đôn sinh năm 1960 tại Thành phố Hà Nội. Nam nghệ sinh sinh ra trong một gia đình gốc Hà Nộ có 8 người con. Cha của Phú Đôn cũng là một người đam mê nghệ thuật và đã từng góp mặt trong các bộ phim như Bão biển, Vỹ tuyến 17 ngày và đêm.





Phú Đôn là lớp diễn viên đầu tiên được đào tạo tại Nhà hát kịch Việt Nam. Tính đến nay, Phú Đôn đã tham gia đóng hàng trăm bộ phim, vở kịch và để lại nhiều dấu ấn với khán giả qua hàng loạt vai diễn ấn tượng.





Nghệ sĩ Phú Đôn (giữa) trong bộ phim truyền hình mới nhất





Thời gian gần đây, nghệ sĩ Phú Đôn gây chú ý khi trở lại màn ảnh trong bộ phim "Hoa hồng trên ngực trái". Phú Đôn đã nhập vai xuất sắc một người chồng nhu nhược, dù thương con gái nhưng vẫn lép vế trước người vợ ghê gớm.





Âu Dương Chấn Hoa





Một trong những người nổi tiếng sinh năm Canh Tý là nam tài tử Hong Kong Âu Dương Chấn Hoa. Những khán giả Việt Nam yêu thích phim truyền hình và điện ảnh Hong Kong chắc chắn không xa lạ gì với nam diễn viên sinh ngày 28 tháng 7 năm 1960 này.









Âu Dương Chấn Hoa tốt nghiệp Học viện nghệ thuật TVB năm 1982. Góp mặt trong nhiều bộ phim nhưng mãi đến năm 1991, nam tài tử mới nhận được vai chính đầu tiên trong bộ phim hình sự Hồ Sơ Luật Pháp. Thời điểm đó, bộ phim này đã cực kỳ thành công và kéo dài tới 5 phần, đưa Âu Dương Chấn Hoa vụt sáng trở thành một ngôi sao. Về sau, nam diễn viên còn góp mặt trong nhiều bộ phim được khán giả yêu thích khác như Lực lượng phản ứng, Bức màn bí mật, Bằng chứng thép...



Âu Dương Chấn Hoa là diễn viên Hồng Kông đầu tiên nhận được đề cử giải Emmy - được xem là giải Oscar của thể loại truyền hình.



Diego Maradona





Huyền thoại bóng đá Diego Maradona sinh ngày 30 tháng 10 năm 1960 tại Thành phố Buenos Aires, nước Argentina.









Maradona tên đầy đủ là Diego Armando Maradona, là cựu cầu thủ bóng, và là một huấn luyện viên bóng đá người Argentina. Khi còn là cầu thủ, ông đã nhận được nhiều danh dự cao quý trong sự nghiệp, trong đó có danh hiệu "Cầu thủ của thế kỷ"; đứng thứ 2 trong danh sách "100 cầu thủ hay nhất thế kỷ XX" của tạp chí World Soccer; "Bàn thắng đẹp nhất trong lịch sử bóng đá" năm 1999; "Vận động viên thể thao của thế kỷ" do nhật báo Diario Clarín bình chọn năm 1999; "Cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất mọi thời đại" (Fifa Internet Award) do FIFA tổ chức năm 2000...





Tim Cook





Timothy Donald Cook sinh ngày 1 tháng 11 năm 1960 tại Alabama, Mỹ. Ông là một doanh nhân được biết đến với vai trò tổng giám đốc điều hành tập đoàn Apple Inc.







Sự thành công của Tim Cook có lẽ không cần phải đề cập nhiều. Ông sở hữu khối tài sản 785 triệu đô là Mỹ và đang là người dẫn đầu của tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới.





Cook tốt nghiệp Kỹ Sư khoa học ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp của Đại học Auburn năm 1982 và thạc sĩ quản trị kinh doanh từ Trường kinh doanh Fuqua tại Đại học Duke vào năm 1988. Ông chính thức đảm nhận chức vụ Giám đốc điều hành của Apple vào ngày 24 tháng 8 năm 2011.

