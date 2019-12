Những nguyên nhân khiến thai chết lưu mà mẹ bầu không ngờ tới

Thai chết lưu được phân loại theo thời gian gồm: Thai chết lưu sớm trong khoảng tuần thứ 20 đến 27. Thai chết lưu muộn xảy ra từ tuần thứ 28 và 36. Thai chết lưu kỳ hạn xảy ra ở tuần thứ 37 trở đi.

Thai chết lưu là tai nạn sản khoa cực kỳ khủng khiếp có thể đe dọa bất cứ bà bầu nào. Không ít trường hợp mẹ bầu hay tin dữ đều tự trách mình bất cẩn không giữ được thai. Tuy nhiên, các bác sĩ khẳng định rằng phần lớn trường hợp thai lưu không phải do lỗi của người mẹ mà nhiều nhiều nguyên nhân tiềm ẩn khác.

Do quá trình mang thai mẹ bầu mắc hoặc không kiểm soát tốt các bệnh lý mạn tính: Viêm thận, suy gan, thiếu máu, lao phổi, bệnh tim, tăng huyết áp... hay các bệnh nội tiết như suy giáp, basedow, tiểu đường, cường năng tuyến thượng thận,... làm ảnh hưởng tới sự phát triển của thai nhi.



Người mẹ lao động vất vả, không đảm bảo dinh dưỡng thường xuyên tiếp xúc với các chất độc hại trong môi trường như thuốc trừ sâu, carbon monoxide,...



Bản thân thai phụ hoặc gia đình có tiền sử một số bệnh như huyết khối, viêm tĩnh mạch huyết khối hoặc thuyên tắc phổi... nhưng người mẹ không được can thiệp.



Bà bầu có tiền sử lưu thai, sử dụng rượu hoặc ma túy, hút thuốc lá, béo phì. Người mang thai quá trẻ dưới 15 tuổi hoặc muộn trên 35 tuổi. Đặc biệt, bà bầu mang thai ở tuổi trên 40 có nguy cơ thai chết lưu cao gấp 5 lần bà bầu trẻ hơn.



Người mẹ có bất thường ở tử cung như: dị dạng tử cung, tử cung kém phát triển khiến thai nhi được nuôi dưỡng kém, thiếu chất, chết lưu.



Nguyên nhân thai chết lưu do thai nhi



Các vấn đề ở thai nhi nếu không được phát hiện kịp thời cũng gây ra hậu quả đáng tiếc. Thai chết lưu dưới 3 tháng tuổi thường do rối loạn nhiễm sắc thể. Đây là vấn đề di truyền từ bố mẹ hoặc do đột biến gene trong quá trình tạo noãn, tạo tinh trùng, thụ tinh và phát triển của phôi.



Bất đồng nhóm máu Rh giữa mẹ và con sẽ đe dọa tính mạng thai nhi.



Thai chết lưu do dị tật bẩm sinh như: não úng thủy, phù thai rau, thai già tháng hoặc bà bầu mang đa thai bị biến chứng truyền máu lẫn nhau. Đây là hiện tượng nguy hiểm khi mang song thai, khiến 1 thai chết lưu nhận được nhiều máu hơn nên kích thước lớn hơn nhiều thai nhi còn sống.



Thai nhi bị hội chứng dây rốn thắt nút, dây rốn quấn quanh cổ, quanh thân, quanh chi, dây rốn xoắn, dây rốn bị chèn ép... Hoặc bánh rau xơ hóa, rau bong non, u mạch máu màng đệm của bánh rau, thai thiểu ối hay đa ối... đều là tác nhân gây thai chết lưu.



Ngoài ra, thực tế có tới 20-50% số trường hợp thai chết lưu không tìm thấy nguyên nhân.



Việc thăm khám tiền hôn nhân sẽ giúp phát hiện sớm các bệnh lý hay bất thường ảnh hưởng tới khả năng sinh sản của người mẹ. Đồng thời, bác sĩ tư vấn phòng ngừa các dị tật bẩm sinh cho thai nhi.



Với những chị em có tiền sử mắc bệnh lý nội khoa, mạn tính như: bệnh thận, tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch… cần điều trị ổn định và làm xét nghiệm tầm soát đồng thời nhờ tới sự tư vấn của bác sĩ trước khi có dự định sinh con.



Với người có tiền sử lưu thai, nhất định phải thăm khám tìm nguyên nhân trước khi có dự định mang thai tiếp. Khi đã lỡ có thai cần thăm khám sớm ngay khi phát hiện chậm kinh hoặc muộn nhất là trong 3 tháng đầu. Bác sĩ sẽ tư vấn cho sản phụ thăm khám định kỳ và theo dõi sát sao các yếu tố nguy cơ.



Trong thời kỳ mang thai, bà bầu chủ động bổ sung dinh dưỡng hợp lý, giữ gìn sức khỏe và vệ sinh thân thể, không tùy tiện sử dụng thuốc, tránh tiếp xúc với môi trường ô nhiễm hay hóa chất độc hại. Mặt khác, luôn giữ tâm lý thoải mái, vui vẻ tránh bị áp lực, đặc biệt với người có tiền sử thai lưu.

Your browser does not support HTML5 video.

Thai nhi lớn lên trong bụng mẹ thế nào? Video: BrightSide/Zing.vn