Nhiều quan chức cao cấp trên thế giới bị nhiễm COVID-19, dịch bệnh lây lan nguy hiểm

Trong thời gian gầy đây, dịch bệnh do virus corona chủng mới gây ra đang lây lan dữ dội ở nhiều nước trên thế giới. Đáng chú ý, hiện có nhiều quan chức cao cấp trên thế giới bị nhiễm COVID-19 và phải tự cách ly cũng như làm việc tại nhà.

Một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của loại virus chủng mới này là Iran, khi giới chức nước này xác nhận 23 nghị sĩ (8%) đã dương tính với COVID-19. Phó tổng thống phụ trách các vấn đề phụ nữ Masoumeh Ebtekar, Thứ trưởng Y tế Iraj Harirchi cùng 20 nghị sĩ khác của Iran đã được xác nhận dương tính với virus. Mới đây nhất là Phó tổng thống Iran ông Eshaq Jahangiri đã nhiễm COVID-19 và được cách ly, hai bộ trưởng Iran khác là Bộ trưởng Di sản văn hóa và Du lịch Ali Asghar Mounesan và Bộ trưởng Công nghiệp, Khai mỏ và Doanh nghiệp Reza Rahmani cũng đã bị nhiễm loại virus này. Cố vấn của Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei, cựu ngoại trưởng Ali Akbar Velayati cũng được xác nhận đã dương tính với virus và hải cách ly tại nhà.

Chuẩn tướng Shabani





Đáng chú ý, nhiều vị quan chức cấp cao của nước này đã tử vong do nhiễm COVID-19. Trong đó có thành viên hội đồng cố vấn cho lãnh đạo tối cao Iran, ông Seyed Mohammad Mir-Mohammadi, cố vấn cho Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif nhà ngoại giao Iran Hossein Sheikholeslam hay nghị sĩ quốc hội Ahmad Amirabadi Farahani... Ngày 13/3, giới quan chức Iran xác nhận Chuẩn tướng Shabani, chỉ huy hàng đầu lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tử vong do COVID-19. Cái chết của vị Chuẩn tướng này đã nâng số chỉ huy cấp cao của IRGC tử vong do virus lên 5 người. Tính đến chiều ngày 16/3, Iran đã ghi nhận 13.938 ca dương tính với virus, 724 người chết.

Bộ trưởng Văn hoá Franck Riester

Pháp ghi nhận nhiều trường hợp là quan chức cao cấp nhiễm bệnh như Bộ trưởng Văn hoá Franck Riester, Quốc vụ khanh phụ trách các vấn đề về sinh thái của Pháp Brune Poirson và một số những nghị sĩ khác. Điều này khiến cho quốc hội nước này dự kiến họp vào ngày 23/3 dự kiến có thể tạm hoãn thay vì diễn ra như kế hoạch.

Bộ trưởng Nội vụ Úc Peter Dutton đã dương tính với COVID-19 , đang được cách ly ở Bệnh viện sau khi gặp Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr và cô Ivanka Trump, con gái Tổng thống Donald Trump tại Washington D.C.

Brazil cũng ghi nhận nhiều trường hợp quan chức cao cấp dương tính với virus SARS-CoV-2 như thư ký báo chí của Tổng thống Brazil là Fabio Wajngarten, Quyền Đại sứ Brazil tại Mỹ ông Nestor Forster. Rất may Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã được xác nhận âm tính với COVID-19, bác bỏ những thông tin của giới truyền thông trước đó rằng ông có nhiễm COVID-19.

Tổng thống Donald Trump âm tính với virus

Trong khi đó, tại Mỹ có khoảng 9 nghị sĩ đã được phát hiện dương tính với virus, trong đó có nhiều người đã tiếp xúc gần với Tổng thống Donald Trump. Phía Nhà Trắng cho hay Tổng thống Mỹ Donald Trump đã làm xét nghiệm và có kết quả âm tính, dù ông có tiếp xúc gần với hai vị quan chức Brazil dương tính với COVID-19 kể trên.

Thủ tướng Canada phải tự cách ly do vợ ông Sophie Grégoire Trudeau dương tính với COVID-19

Một trong số những chính trị gia phải chấp nhận làm việc tại nhà trong thời gian tới do COVID-19 là Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Ông Trudeau cho biết mình sẽ cách ly và làm việc tại nhà do tiếp xúc với vợ ông, bà Sophie Grégoire Trudeau dương tính với COVID-19. Tuy chưa được xác nhận dương tính với COVID-19, nhưng Thủ tướng Canada cũng được khuyến cáo tự cách ly, như một số những quan chức khác trên thế giới là bộ trưởng y tế Anh, thứ trưởng y tế Iran, chủ tịch Nghị viện châu Âu,... Bộ trưởng Giao thông Indonesia, ông Budi Karya Sumadi đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus và phải nhập viện tại thủ đô Jakarta.

Chi Nguyễn (t/h)