Những quy định về cách ly xã hội từ ngày 16/4 cần biết

Chiều 15/4, Thủ tướng đồng ý đề xuất của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về phân loại các địa phương làm 3 nhóm nguy cơ và phương án kéo dài cách ly xã hội ở các tỉnh thành có nguy cơ cao.

12 tỉnh thành nguy cơ cao gồm: Hà Nội, Lào Cai, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình (Trường Yên), Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Thuận, Khánh Hoà, Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Hà Tĩnh sẽ tiếp tục thực hiện cách ly xã hội đến ngày 22/4 hoặc 30/4, thậm chí có thể kéo dài hơn tùy vào tình hình dịch bệnh.



Với 15 tỉnh thành có nguy cơ gồm: Với 15 tỉnh thành có nguy cơ gồm: Bình Dương , Cần Thơ, Đồng Nai, Hà Nam, Hải Phòng, Kiên Giang, Nam Định, Nghệ An, Thái Nguyên, Thừa Thiên Huế, Sóc Trăng, Lạng Sơn, An Giang, Bình Phước, Đồng Tháp và 36 tỉnh thành còn lại nguy cơ thấp, Thủ tướng yêu cầu thực hiện nghiêm Chỉ thị 15.

Theo đó, sự khác biệt giữa 3 nhóm nguy cơ chủ yếu dựa trên 4 hoạt động:



Việc ra khỏi nhà theo các mức độ yêu cầu, việc mở các cửa hàng không thiết yếu theo mức độ; việc vận chuyển bằng các phương tiện công cộng; việc tập trung đông người. Cụ thể như sau:

Nhóm nguy cơ cao



- Nghiêm cấm tụ tập trên 2 người



- Vẫn thực hiện đóng cửa các trường học, khu vực vui chơi, - Vẫn thực hiện đóng cửa các trường học, khu vực vui chơi, giải trí , cửa hàng không thiết yếu, lễ hội...



- Cấm hoàn toàn phương tiện vận tải hành khách công cộng như xe khách, xe buýt, hàng không. Với xe công nghệ (Grab) có thể cân nhắc áp dụng.



- Thực hiện nghiêm túc và bắt buộc việc đeo khẩu trang, sát khuẩn và giãn cách xã hội.



- Cân nhắc hoạt động của doanh nghiệp, công sở trong điều kiện đảm bảo an toàn.



- Dừng hoạt động bán vé số dạo

Hà Nội và 11 tỉnh thành khác tiếp tục thực hiện cách ly xã hội



- Nghiêm túc áp dụng các biện pháp chống dịch và hạn chế đi lại giữa các địa phương



- Cân nhắc áp dụng xử phạt người ra khỏi nhà khi không có lý do chính đáng.



- Xử phạt các hàng vi không đeo khẩu trang, không thực hiện giãn cách xã hội.



Nhóm có nguy cơ và nguy cơ thấp

- Cấm tụ tập trên 10 người



- Đóng cửa toàn bộ trường học, khu vui chơi, giải trí, lễ hội. Cân nhắc hoặc được phép mở cửa các cửa hàng không thiết yếu.



- Cân nhắc hoạt động trở lại các phương tiện vận tải hành khách công cộng, hàng không. Được phép hoạt động phương tiện xe công nghệ (Grab).



- Dù thuộc nhóm nguy cơ thấp nhưng vẫn phải nghiêm túc thực hiện đeo khẩu trang, sát khuẩn, giãn cách xã hội.



- Cân nhắc hoạt động của doanh nghiệp, công sở trong điều kiện đảm bảo an toàn.



- Cấm hoạt động bán vé số dạo tại các tỉnh thành phố có nguy cơ và cân nhắc hoạt động trở lại tại các tỉnh thành nguy cơ thấp.

- Không áp dụng xử phạt người ra khỏi nhà. Vẫn thực hiện xử phạt người không đeo khẩu trang và vi phạm quy định giãn cách xã hội.



- Nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Cân nhắc áp dụng hoặc gỡ bỏ quy định hạn chế đi lại giữa các địa phương.

12 tỉnh, thành sẽ tiếp tục thực hiện cách ly xã hội

Hà Ly (t/h)