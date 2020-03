Những số ghế nào cùng trên chuyến bay của `bệnh nhân 17` có nguy cơ lây nhiễm cao nhất?

Theo thông tin ban đầu, ông T. đi công tác tại Anh và trở về trên chuyến bay VN0054 của Vietnam Airlines (cùng chuyến và ngồi gần với "bệnh nhân số 17" N.H.N). Ông T. về đến Hà Nội lúc 4h30 và được lái xe riêng đón về nhà. Được biết, N.H.N (26 tuổi, ngụ tại Trúc Bạch, Ba Đình) là trường hợp số 17 nhiễm COVID-19 ở Việt Nam và là trường hợp mắc bệnh đầu tiên ở Hà Nội. Bệnh nhân này từng du lịch ở Anh và Ý, về nước vào ngày 2/3 vừa qua và đã nhập viện vào ngày 5/3 với nhiều biểu hiện nghi nhiễm virus corona.

Thông tin sơ bộ cho thấy, chuyến bay của VNA có 217 hành khách, trong đó 149 người nước ngoài (Anh và Bắc Ai-len có 136 người; Tây Ban Nha 4 người; Hàn Quốc, Phần Lan, Đức, Hungary, Israel mỗi nước có 1), 48 người Việt Nam. Chỉ riêng ở Hà Nội đã có 20 hành khách trên chuyến bay này.

Được biết, bệnh nhân N.H.N. ngồi ở số ghế 5k, khoang hạng C. Trên máy bay, chị N. có đeo khẩu trang. Khoang này gồm 28 ghế nhưng chỉ có 21 khách vip trên chuyến bay, gồm 3 người Việt và 18 người nước ngoài.

Theo Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung, những người tiếp xúc gần với chị N. ngồi ở các ghế 4G, 4K, 5G, 6G và 6K, ghế 1A, 2K cách trên 2m nên là tiếp xúc xa. Theo quy luật xếp hàng lên máy bay, khoang hạng C lúc nào cũng lên sau và ra trước nên có thể hạn chế nguy cơ lây nhiễm cho 217 hành khách. Do đó, chỉ có những người tiếp xúc gần với chị N. mới có nguy cơ lây nhiễm cao.

Ngoài ra, chuyến bay VN0054 sau đó đã thực hiện 6 chuyến bay, trong đó có 5 người ngồi ở ghế 5K. Những người này gồm 1 người Việt Nam và 4 người nước ngoài. Khách chủ yếu bay sang Anh và các nước khác, chỉ có 1 chuyến là bay vào TP.HCM. Máy bay này đang được Vietnam Airlines cho dừng để tiến hành tiêu trùng, khử độc.

Ông Nguyễn Đức Chung khẳng định, người có nguy cơ lây nhiễm cao nhất trên máy bay này là người ngồi ghế 5K bay từ Hà Nội vào TP HCM lúc 6 giờ sáng ngày 2/3.

