Những thần dược tiêu diệt ung thư hiệu quả nhưng ai cũng bỏ đi vì tưởng là `rác`

Theo một nghiên cứu của Đại học Harvard, vỏ nho rất dồi dào resveratrol - một chất chống oxy hóa rất hiệu quả trong việc ngăn ngừa bệnh tim mạch và ung thư.

Vảy cá: Vảy cá chắc chắn là bộ phận mà nhà nào cũng bỏ đi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng Trung Quốc, vảy cá chứa rất nhiều axit béo không bão hòa, lecithin và các loại khoáng chất như canxi, phốt pho... có tác dụng tăng cường trí nhớ, làm chậm quá trình lão hóa tế bào, ngăn ngừa huyết áp cao, bệnh tim mạch và nhiều loại ung thư.



Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bã đậu nành rất nhiều chất xơ, canxi và không chứa cholesterol rất tốt cho người mỡ máu cao, cao huyết áp.

Vỏ cà tím: Vỏ cả tím chứa rất nhiều chất xơ, vitamin B, vitamin C... cùng hoạt tính chống ung thư mạnh mẽ.



Xơ quýt: Theo Prevention, xơ quýt chứa rất nhiều rutin - loại chất có tác dụng lưu thông máu, bổ não, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và ung thư.



Your browser does not support HTML5 video.

Top thực phẩm phòng chống ung thư. Nguồn: VTC