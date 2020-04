Điểm danh 6 thành phần gây mụn có trong mỹ phẩm chị em cần lưu ý

1. Cồn (Alcohol)

Thông thường, sản phẩm dành cho da mụn trước đây đều có chứa thành phần cồn này. Bởi khả năng làm sạch, diệt khuẩn của nó. Tuy nhiên, quá trình làm sạch của cồn cũng đồng thời lấy đi hết độ ẩm của da, khiến da trở nên khô căng, thô ráp. Để giúp da giữ được độ ẩm cần thiết, da cần phải tiết thêm nhiều dầu và đó là nguyên nhân hình thành nên mụn, khiến lỗ chân lông giãn nở.

Cồn được nhắc đến trường hợp là là loại cồn khô, thường được biết đến với các tên gọi như Alcohol, Ethanol, Alcohol Denat, Methanol, Methyl Alcohol, Ethyl Alcohoh…

Cồn trong mỹ phẩm dễ gây khô da và nổi mụn

Mặt khác, có các loại cồn không gây khô da, được sử dụng như chất làm mềm và làm đặc, cải thiện độ nhớt, độ dày của sản phẩm. Bên cạnh đó, nó hoạt động như chất nhũ hóa và giúp làm dịu, duy trì độ ẩm cho da. Ví dụ như cetyl Alcohol, Lauryl Alcohol, Stearyl Alcohol. Cetearyl Alcohol, Oleyl Alcohol…

Nếu bạn mốn tìm thành phần làm sạch, thông thoáng cho da nhưng không làm mất độ ẩm thì có thành phần thiên nhiên như trà xanh, nước cây phỉ, hydrosol…

2. Siicones

Silicones có được dùng trong mỹ phẩm với tác dụng tạo cảm giác mềm mượt đồng thời tạo màng mỏng ngăn ngừa sự bay hơi nước, giúp da có được cần thiết. Thế nhưng, chính vì công dụng này mà silicone là nguyên nhân hình thành mụn. Bởi, nếu quá trình làm sạch da không được đảm bảo, không loại bỏ được hết bụi bẩn, dầu thừa cộng thêm lớp silicones sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, gây nên mụn cám, mụn đầu đen thậm chí là mụn bọc, mụn mủ trên diện rộng.

Một số gốc silicone thường gặp trong mỹ phẩm như dimethicone (Dầu silicone); cetearyl methicone (silicone không tan trong nước) và cyclomethicone (Dầu silicone tổng hợp).

3. Chất tạo màu và hương liệu

Làn da nhạy cảm không nên chủ quan với hương liệu trong mỹ phẩm

Chất tạo màu và hương liệu được đưa vào sản phẩm nhằm tạo ra màu sắc, mùi hương cũng như tăng hạn sử dụng. Thành phần được tìm thấy nhiều nhất là parabens. Khi tiếp xúc với da có thể gây kích ứng, khiến da dễ mẫn cảm hơn và dễ nổi mụn.

4. Chất tạo bọt

Chất tạo bọt thường được tìm thất trong các sản phẩm sữa rửa mặt. Nó được thêm vào nhằm tăng khả năng làm sạch cho da. Tuy nhiên, chất tạo bột cũng khiến da mất đi độ ẩm cần thiết. Da sẽ phải tự bảo vệ bằng cách tiết ra lớp dầu mạnh mẽ hơn, quá trình này khiến lỗ chân lông bị bít tắc gây nên mụn, lỗ chân lông to. Chất tạo bọt thường thấy trong mỹ phẩm là SLS/SLES.

Để ngăn ngừa tác động tiêu cực của SLS/SLES bạn có thể thay thế bằng các sản phẩm có chứa các thành phần như Ammonium Laureth Sulphate (ALS), Sodium Alkyl Sulphate (SAS), Glucerin Glucoside hay Lauryl Glucoside.

5. Dầu khoáng và những thành phần gốc dầu lửa

Thành phần dầu khoáng dễ gây bí da và nổi mụn

Dầu khoáng và những thành phần gốc dầu lửa được thêm vào sản phẩm chăm sóc da với nhiệm vụ tạo lớp màng ngăn cản sự bay hơi nước và độ ẩm. Do đó, nó cũng có tác động tiêu cực tương tự như silicones. Một số tên thường gặp của thành phần này như Mineral Oil, Petrolatum, Petrolatum Jelly.

6. Lanolin

Lanolin là hoạt chất được chiết xuất từ lông cừu, với mục đích tạo độ ẩm cho da, tạo cảm giác mềm mượt. Đối với những làn da khỏe mạnh, thành phần này sẽ ít gây ra hậu quả. Tuy nhiên, đối với làn da nhạy cảm. da dễ bị nổi mụn, bởi nó có thể gây kích ứng, khiến tình trạng mụn trở nên trầm trọng hơn.

Đặc biệt, Lanolin tổng hợp nhân tạo như Acetylate Lanolin, Ethoxylated Lanolin có khả năng đi sâu vào da… do đó, bạn nên cân nhắc kỹ trước khi sử dụng.

Your browser does not support HTML5 video.

Hiểu đúng về cồn trong mỹ phẩm. Nguồn: miu mộng mơ

Xem thêm: Chăm sóc da sau tuổi 30 và những điều cần lưu ý



Như Quỳnh (t/h)