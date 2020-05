Không tuyển sinh trung cấp sư phạm, các trường phải công khai Đề án tuyển sinh trước 15 ngày

Luật Giáo dục đã chính thức có hiệu lực từ 1/7/2020, bởi vậy từ năm nay các trường đào tạo sư phạm sẽ không tuyển sinh trình độ trung cấp mà chỉ tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non.

Sáng 8/5, Bộ GD&ĐT đã chính thức công bố Quy chế tuyển sinh kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020. Về cơ bản, phương án tuyển sinh vẫn giữ ổn định như giai đoạn 2017-2020 như đã công bố. Tuy nhiên, để khắc phục những bất cập của quy chế tuyển sinh năm trước, quy chế năm nay cũng điều chỉnh một số điểm khác.

Theo đó, quy chế tuyển sinh năm 2020 sẽ thay thế cho tất cả nội dung có liên quan tới quy chế tuyển sinh của từng loại hình đào tạo đã ban hành trước đây.



Không tuyển sinh trung cấp sư phạm nhưng bổ sung thêm nhóm đối tượng tuyển sinh khác

Do đặc thù của từng đối tượng thí sinh, quy chế tuyển sinh 2020 có các chương riêng quy định về điều kiện tham dự xét tuyển và tuyển sinh cho từng nhóm. Năm nay, quy chế có bổ sung thêm các nhóm đối tượng thí sinh tham dự xét tuyển hoặc dự thi đại học, cao đẳng gồm:





Học sinh học chương trình nước ngoài, tại trường THPT ở Việt Nam được tham gia tuyển sinh. Với điều kiện, chương trình đó đã được nước sở tại công nhận và đạt trình độ tương ứng trình độ THPT của Việt Nam;

Thí sinh là người nước ngoài, có nguyện vọng học tại các trường đại học, cao đẳng Việt Nam: Hiệu trưởng các trường ĐH căn cứ kết quả học tập THPT của học sinh (bảng điểm), kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực tiếng Việt (quy định tại Điều 6 Thông tư số 30/2018/TT-BGDĐT ngày 24-12 quy định về quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam) để xem xét, quyết định cho vào học.



Các trường phải công bố đề án trước 15 ngày xét tuyển

Năm nay, các Sở Giáo dục và Đào tạo/UBND tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ thí sinh đăng ký xét tuyển như năm 2019. Bắt đầu từ năm 2021, thí sinh sẽ đăng ký xét tuyển trực tiếp dựa theo quy định của từng trường.

Liên quan đến quy chế tuyển sinh năm 2020, Bộ cũng yêu cầu tất cả các trường phải xây dựng à công khai Đề án tuyển sinh các hình thức đào tạo trên trang thông tin điện tử của trường trước 15 ngày tính đến ngày thí sinh bắt đầu đăng ký xét tuyển và cập nhật điều chỉnh thông tin (nếu có) tại các thời điểm tuyển sinh.





Theo đó, quy chế quy định cơ sở đào tạo đại học muốn tổ chức thi riêng cần đáp ứng các điều kiện sau:

Có bộ phận độc lập chuyên trách thực hiện chức năng tổ chức thi tuyển sinh; Bảo đảm nhân lực đáp ứng các yêu cầu về năng lực quản lý và chuyên môn để tổ chức tốt kỳ thi riêng, bao gồm từ lãnh đạo bộ phận chuyên trách, cán bộ xây dựng cấu trúc đề thi, cán bộ phát triển câu hỏi và ngân hàng câu hỏi chuẩn hóa và/hoặc tự luận, cán bộ chấm thi, cán bộ đánh giá, thẩm định các tham số của câu hỏi thi và đề thi, đến các cán bộ hỗ trợ, kỹ thuật viên.

Có ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa và/hoặc tự luận đủ lớn để xây dựng đề thi cho việc tổ chức thi trong mỗi lần thi; phải ban hành quy chế thi tuyển sinh của trường gồm quy trình tổ chức và các quy định liên quan; có đề án tổ chức thi tuyển sinh; có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị đảm bảo số lượng, chất lượng phù hợp với quy mô, hình thức tổ chức thi.

Với những điều kiện trên, những cơ sở đào tạo đã có kinh nghiệm tổ chức thi đánh giá năng lực, thi văn hóa, năng khiếu… để tuyển sinh hoặc đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc tuyển sinh riêng năm nay hoàn toàn có thể đáp ứng được.



