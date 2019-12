Bổ sung dinh dưỡng và ngăn ngừa ung thư bằng những thực phẩm sẵn có trong nhà bếp

Ung thư là căn bệnh đáng sợ nhất trên thế giới. Nhiều người quan niệm, mắc ung thư chẳng khác nào dính "án tử" vì đến thời điểm hiện tại, chưa có loại thuốc nào có thể chữa được căn bệnh này.



Tuy nhiên, bằng lối sống lành mạnh và chế độ ăn uống cân bằng, bạn có thể bảo vệ Sức Khỏe và ngăn ngừa ung thư hiệu quả tại nhà. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh, thực phẩm là một trong những loại thuốc phòng ngừa ung thư tốt nhất. Để đạt được hiệu quả như vậy, hãy bổ sung những loại thực phẩm chống ung thư vào chế độ ăn uống hàng ngày.

Trà xanh



Trà xanh từ lâu đã được sử dụng trong y học Trung Quốc để chống lại nhiều loại bệnh. Tuy nhiên mới đây, nhiều nghiên cứu đã tìm ra tiềm năng đáng kinh ngạc của nó trong việc ngăn ngừa và điều trị ung thư.





Các nhà nghiên cứu đến từ Trung tâm Y tế Đại học Baylor đã phát hiện hoạt chất của trà xanh , epigallocatechin-3-gallate (EGCG) có thể tiêu diệt tế bào gốc ung thư bằng cách mở rộng, ngăn ngừa phản ứng hóa học. Trong khi EGCG cũng có mặt trong trà đen nhưng trà xanh lại chứa nhiều hơn. Mặc dù nghiên cứu tập trung vào điều trị ung thư đại trực tràng nhưng các nhà nghiên cứu tin rằng trà xanh cũng có hiệu quả chống lại các loại ung thư khác.

Gừng





Nghiên cứu tiền lâm sàng cho thấy, một hợp chất có trong gừng hiệu quả cao gấp 10.000 lần trong việc tiêu diệt tế bào gốc ung thư vú so với thuốc hóa trị phổ biến - Taxol. Hợp chất này được gọi là 6-shogaol, được sản xuất ra khi rễ gừng được nấu chín hoặc sấy khô, không chỉ tiêu diệt tế bào ung thư mà còn không gây độc cho tế bào khỏe mạnh, không giống như các phương pháp điều trị ung thư thông thường.

Nghệ



Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, curcumin - một thành phần có trong củ nghệ có thể tấn công các tế bào gốc ung thư và hỗ trợ tái tạo mô các tế bào gốc bình thường. Curcumin đã được chứng minh có thể nhắm mục tiêu các tế bào gốc ung thư vú, ung thư tuyến tụy, ung thư đại trực tràng và ung thư não.



Nho





Các hợp chất có trong nho cũng có thể tiêu diệt tế bào gốc ung thư ruột kết. Đặc biệt, resveratrol - một chất phytonutrient được tìm thấy trong vỏ và hạt nho có thể tiêu diệt các tế bào gốc ung thư trong ống nghiệm. Các nhà nghiên cứu tin rằng, hợp chất này có thể được phát triển thành một loại thuốc ngăn ngừa ung thư ruột kết - một trong những loại ung thư phổ biến nhất hiện nay. Sự kết hợp của resveratrol và chiết xuất hạt nho cũng có hiệu quả chống lại các tế bào ung thư và vô hại cho các tế bào khỏe mạnh.

Thực phẩm khác ngăn ngừa và tiêu diệt tế bào gốc ung thư



Ngoài những thực phẩm được liệt kê ở trên, bạn có thể bổ sung các loại "thuốc tự nhiên" chống ung thư vô cùng mạnh như quả việt quất, cà rốt, cà phê, bưởi, bạc hà, anh đào, hành tây, hạt tiêu đen, húng tây...



Top thực phẩm phòng chống ung thư. Nguồn: VTC

