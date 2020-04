Những trường đại học công bố tuyển sinh 2020 bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT

Thông tin mới nhất liên quan đến tuyển sinh 2020, nhiều trường đại học đã đưa ra phương án tuyển sinh năm nay dựa trên việc xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT.



Theo VOV, Đại học Thương mại năm nay sẽ tuyển 3.800 chỉ tiêu với 7 tổ hợp xét tuyển. Trường xét tuyển theo 2 hình thức: Dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT và tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT.



Về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn xét tuyển) là 18, mức điểm này bao gồm điểm thi theo tổ hợp xét tuyển, điểm ưu tiên đối tượng, khu vực. Theo đó, điểm trúng tuyển xác định theo ngành (chuyên ngành)/chương trình và không có chênh lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển. Thí sinh trúng tuyển là những thí sinh đạt mức điểm xét tuyển (điểm trúng tuyển) theo quy định của trường theo từng tổ hợp môn xét tuyển và theo từng ngành/chuyên ngành đào tạo, theo nguyên tắc lấy từ cao đến thấp cho đến khi tuyển đủ chỉ tiêu.

Theo VTC News, trong trường hợp tại mức điểm xét tuyển nhất định, số lượng thí sinh trúng tuyển nhiều hơn chỉ tiêu được tuyển, trường sử dụng các tiêu chí phụ để xét tuyển. Sau khi sử dụng tiêu chí phụ 1, nếu số thí sinh trúng tuyển vẫn còn cao hơn so với chỉ tiêu, trường sử dụng tiêu chí phụ 2.



Ngoài Đại học Thương mại, ĐH Kinh tế Quốc dân cũng sẽ sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020 để xét tuyển thay vì tổ chức kỳ thi riêng.



Năm 2020, đại học Quốc gia Hà Nội có 3 phương án tuyển sinh, gồm: Xét tuyển dựa trên kết quả bài thi đánh giá năng lực; xét tuyển hồ sơ thí sinh và xét tuyển thẳng các đối tượng theo quy định của Bộ GD&ĐT và quy định của ĐH Quốc gia Hà Nội, theo Người Đưa Tin.



Phương án xét tuyển dựa trên kết quả bài thi đánh giá năng lực thì thí sinh sẽ dự thi các môn: Toán (90 phút), Viết luận (60 phút); bài thi tự chọn là Ngoại ngữ (60 phút), Khoa học Tự nhiên hoặc Khoa học Phương án xét tuyển dựa trên kết quả bài thi đánh giá năng lực thì thí sinh sẽ dự thi các môn: Toán (90 phút), Viết luận (60 phút); bài thi tự chọn là Ngoại ngữ (60 phút), Khoa học Tự nhiên hoặc Khoa học xã hội (60 phút).



Trừ bài thi viết luận, các bài còn lại sẽ theo hình thức trắc nghiệm trên giấy. Trường sẽ sử dụng kết quả 3 hoặc 4 hợp phần để xét tuyển vào các ngành đào tạo. Dự kiến, ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực vào ngày 25/7.

Trong khi đó, Học viện Tài chính công bố đề án tuyển sinh năm nay với 5 phước thức xét tuyển gồm tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tuyển thẳng học sinh giỏi ở bậc THPT, căn cứ kết quả thi tốt nghiệp THPT, kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với kết quả thi THPT và dựa vào kết quả học tập THPT đối với thí sinh nước ngoài.



Năm nay, Học viện Tài chính có 4.200 chỉ tiêu, trong đó ít nhất 50% để xét tuyển theo phương thức tuyển thẳng học sinh giỏi ở bậc THPT kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với kết quả thi tốt nghiệp THPT, số còn lại xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, theo Vietnamnet. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với chương trình chuẩn là 17 điểm và chương trình chất lượng cao là 18, không môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1 trở xuống.



Ngoài ra, ĐH Công nghiệp Hà Nội cũng vừa thông báo tuyển 7.100 chỉ tiêu đại học chính quy năm 2020 theo hình thức xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT và tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT.



Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông cũng dự kiến sử dụng kết quả thi THPT 2020 để xét tuyển vào đại học. Trường vẫn đang nghiên cứu để hoàn thiện phương án tuyển sinh năm nay.



Thùy Nguyễn (t/h)