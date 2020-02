Những trường hợp nào cần cách ly tại nhà để ngăn ngừa lây nhiễm virus corona

Theo các chuyên gia, chủng mới của virus corona có khả năng lây truyền cho người khác ngay cả khi chưa phát bệnh. Như vậy, nhiều người không biết bản thân đang trong thời gian ủ bệnh có thể vô tình lây truyền cho người khác.

Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú để phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (2019-nCoV).



Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên khẳng định, hướng dẫn được ban hành nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona.



Theo đó, Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết các đối tượng bị cách ly, thời gian cách ly và việc tổ chức cách ly tại nhà nhằm ngăn ngừa chủng mới của virus corona. Các quy định hướng dẫn cách ly y tế theo Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007.



Đối tượng cách ly



Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, những người dù không có các triệu chứng nghi nhiễm nCoV (ho, sốt, khó thở) nhưng có ít nhất trong những yếu tố sau đây phải thực hiện cách ly.



- Sống trong cùng nhà, nơi lưu trú với trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ trong thời gian mắc bệnh;



- Cùng làm việc với trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ trong thời gian mắc bệnh;



- Cùng nhóm du lịch, đoàn công tác, nhóm vui chơi với trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ trong thời gian mắc bệnh;



- Có tiếp xúc gần trong vòng 2 mét với người mắc bệnh hoặc nghi ngờ trong trong thời gian mắc bệnh ở bất kỳ tình huống nào;



- Ngồi cùng hàng hoặc trước sau hai hàng ghế trên cùng một chuyến xe/toa tàu/máy bay với trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh;



- Người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam từ Trung Quốc hoặc từng đi qua Trung Quốc (ngoại trừ tỉnh Hồ Bắc) trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh.

Theo các chuyên gia, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona có thời gian ủ bệnh trung bình từ 5-7 ngày, tối đa là 14 ngày. Tức là sau khi xâm nhập vào cơ thể, virus cần một khoảng thời gian nhất định mới phát bệnh, tối đa là 14 ngày.



Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, thời gian cách ly tối đa 14 ngày. Số ngày cách ly cụ thể được tính từ ngày tiếp xúc lần cuối với người mắc bệnh hoặc nghi mắc bệnh hoặc từ ngày nhập cảnh vào Việt Nam.

Khi người nghi ngờ mắc bệnh được chẩn đoán loại trừ không mắc bệnh thì những người được cho là có liên quan không phải cách ly.

- Yêu cầu đối với phòng cách ly: Đảm bảo thông thoáng khí, thường xuyên được vệ sinh, hạn chế các đồ đạc vật dụng trong phòng, nơi cách ly.

Một bệnh nhân đang được cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc)

- Hạn chế ra khỏi phòng riêng, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người trong gia đình, nơi lưu trú cũng như những người khác; tự theo dõi sức khỏe; thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn khác.

- Hàng ngày thông báo cho cán bộ y tế địa phương (nếu có) về kết quả đo nhiệt độ và tình hình sức khỏe của bản thân.

- Thông báo ngay cho cán bộ y tế địa phương ngay khi có một trong các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh: sốt, ho, khó thở.

- Người bị cách ly không được tự động rời khỏi nhà, nơi lưu trú.

- Người được cách ly phải tự thu gom khẩu trang, khăn, giấy lau mũi, miệng đã qua sử dụng của chính mình vào túi đựng rác thải riêng, để gọn vào góc phòng của người được cách ly.

- Người bị cách ly không ăn chung cùng với những người khác trong gia đình, nơi lưu trú.

Đối với các thành viên gia đình, cơ quan có người bị cách ly

- Hàng ngày hạn chế tiếp xúc với người được cách ly. Luôn đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi cần tiếp xúc.

- Thực hiện vệ sinh nơi ở hàng ngày bằng các biện pháp như lau nền nhà, bề mặt dụng cụ, tay nắm cửa ở gia đình, nơi lưu trú bằng xà phòng hoặc các chất khử trùng hoặc chất tẩy rửa thông thường.

- Giúp đỡ, động viên tâm lý với người được cách ly trong suốt thời gian cách ly.

- Thông báo ngay cho cán bộ y tế địa phương khi người được cách ly có một trong các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh: sốt, ho, khó thở.

- Hỗ trợ người được cách ly các phương tiện vệ sinh, xà phòng, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang, nếu có yêu cầu.

- Không tổ chức hoạt động đông người tại gia đình, nơi lưu trú trong thời gian đang có người cách ly tại nhà.

Người nghi nhiễm virus corona ở Việt Nam được cách ly như thế nào? Video: Zing.vn