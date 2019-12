Những vụ án ma túy khủng bị triệt phá trong năm 2019

Trong năm 2019, Công an Việt Nam đã triệt phá hàng chục vụ mua bán chất ma túy lớn. Điều này cho thấy sự nỗ lực của lực lượng chức năng trong việc ngăn chặn “cái chết trắng” hủy hoại con người, xã hội Việt Nam.

Năm 2019, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Bộ Công an đã phối hợp với các địa phương, phát hiện và bắt giữ 86 vụ, 283 đối tượng; thu giữ 612,5kg heroin, 120,54kg cocain, hơn 2 tấn và 231,8 nghìn viên ma túy tổng hợp.

Tỉnh Cao Bằng

Với địa thế tỉnh giáp biên nên các đối tượng buôn bán ma túy ở đây hoạt động rất mạnh. Trong ngày 23 và 24/1, Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy phối hợp với lực lượng chức năng 2 tỉnh Hà Tĩnh và Cao bắt giức các đối tượng trong đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 370 bánh heroin.

Đây là chiến công xuất sắc của các lực lượng chức năng trong việc phối hợp các biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết đấu tranh chống tội phạm ma túy góp phần gìn giữ an ninh trật tự toàn xã hội

Tại Lạng Sơn

Ngày 16/9/2019, tại chợ đêm Kỳ Lừa (thuộc phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn), lực lượng chức năng đã bắt quả tang đối với Lê Hồng Phong (SN 1963, trú tại Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) với 60 bánh heroin có tổng trọng lượng 21kg.

Tại Điện Biên

Đối tượng Thào A Bình - một mắt xích quan trọng trong đường dây buôn bán 220 bánh heroin

Ngày 9/11/2019, lực lượng chức năng đã triệt phá thành công một đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia tại khu vực biên giới bản Na Tông (xã Na Tông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Số lượng ma túy bị triệt phá trong vụ án này là 220 bánh heroin.

Tại Hòa Bình

Ngày 19/7, Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp với Cục điều tra về ma túy (Bộ Công An) và Phòng chống tội phạm ma túy và Cục nghiệp vụ & Pháp luật Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã bắt quả 4 đối tượng vận chuyển trái phép 100 bánh heroin. Địa điểm các đối tượng bị bắt giữ là tại xóm Tiểu khu, xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

Tại Thái Nguyên

Ngày 7/8, C04 cùng với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an đã bắt giữ 5 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy với tang vật là 120 bánh heroin.

Tại Hà Tĩnh

Ngày 17/2, tại khu vực cầu Treo, lực lượng chức năng đã bắt quả tang đối tượng người Lào vận chuyển 278kg ma túy tổng hợp.

Tại Nghệ An

Ngày 15/4, lực lượng chức năng đã bắt 5 đối tượng, thu giữ 580kg ma túy đá và 40 bánh heroin.

Đến ngày 17/4, lực lượng chức năng lại bắt giữ thêm 700kg ma túy đá trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu.

Tại Tiền Giang

Ngày 17/5, lực lượng chức năng thu giữ 119kg cocain tại khu vực kho của Công ty TNHH PRESIDENT.

Tại thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 20/3, lực lượng chức năng thu giữ 300kg ma túy tại quận Tân Bình, ước tính giá trị khoảng 600 tỷ đồng.

Ngày 22/3, lực lượng chức năng thông báo cho cảnh sát Philippines thu giữ thêm 276kg ma túy tổng hợp.

Đến ngày 27/3, bắt thêm 895 bánh heroin ở quận 12.

Ngày 12/4, bắt thêm 1,1 tấn ma túy tổng hợp dạng đá.

Đến ngày 11/5, bắt thêm 507,5kg ketamine.

Ngày 3/11, lực lượng Công an huyện Bình Chánh bắt giữ 446 bánh heroin của một số đối tượng đến từ Đài Loan.

Tại KonTum - Bình Định

Ngày 6/8, C04 bắt giữ 7 đối tượng Trung Quốc, thu hàng trăm lít dung dịch MTTH, 13 tấn hóa chất, tiền hóa chất và 20 tấn máy móc để sản xuất ma túy.

Hành trình triệt phá đường dây ma túy khủng









Thu Nga (t/h)