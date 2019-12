Ninh Thuận: Bức xúc cảnh cô giáo nặng tay đánh đập, mắng chửi học sinh thậm tệ tai điểm học thêm

Theo như người dân phản ánh, tại cơ sở học thêm ở số nhà 86C, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Tấn Tài, TP.Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận , các em học sinh theo học ở đây đều phải hứng chịu những trận đòn roi của một nữ giáo viên.

Không chỉ dừng lại ở đánh, các em học sinh trên còn phải nghe những lời mắng chửi cay nghiệt như: "Con này mày ngu quá, tát cho mày một bạt tai bây giờ; đầu tóc gai tinh, mắt thì mắt một mí",… từ cô giáo.

Theo báo Ngưởi đưa tin, suốt một tháng qua thì mỗi lần đứng lớp là người phụ nữ trong lớp dạy thêm thường xuyên đánh học sinh, khiến cho nhiều bộ phận trên cơ thể các em học sinh như: tay, mặt, mông,…bị đau đớn, chân ê ẩm, đứng run lẩy bẩy tại lớp học.





Hình ảnh cô giáo cơ sở dạy thêm đánh đập các em học sinh

Các em bị đánh đau nhiều lần, không dám đưa tay ra thì liền bị giáo viên này giật mạnh và nắm chặt bàn tay để đánh cho hả dạ. Cứ mỗi lần em nào không học bài tốt, người giáo viên này lại mắng chửi rồi dùng tay, thước, thậm chí là dép đánh liên tục vào các em.

Được biết, cơ sở học thêm được người phụ nữ này thuê lại, đứng lớp cùng với một nam giáo viên khác, hoạt động hơn 1 năm nay. Hằng ngày hoạt động dạy học diễn ra từ 8h sáng đến 20h cùng ngày. Đối tượng theo học là học sinh cấp I và được phân chia học theo các giờ khác nhau trong ngày. Cánh cổng chỗ học thêm chỉ được mở ra khi có phụ huynh đến đón học sinh, còn những lúc vắng phụ huynh thì cửa đóng then cài. Tan học, phụ huynh vẫn chỉ thấy khuôn mặt niềm nở của con mình mà không hề biết chuyện gì đã xảy ra, ngay trong lớp học.

Trao đổi về vấn đề trên, bà Trần Thị Hường, Quyền trưởng phòng giáo dục và đào tạo TP. Phan Rang-Tháp Chàm cho biết: "Hiện nay trên địa bàn đã thực hiện việc cấm hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp tiểu học. Vấn đề này cũng là một thực trạng lâu nay ngành đã có ý kiến nhiều lần. Chúng tôi sẽ phối hợp với địa phương để xử lý ngay việc này...".





Your browser does not support HTML5 video.

Clip ghi lại cảnh cô giáo hành hạ học sinh tại cơ sở học thêm- Báo Giao Thông