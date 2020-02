Kỷ niệm 115 năm ngày sinh Nise da Silveira: Nữ bác sĩ cống hiến cả đời cho Tâm thần học

Nise da Silveira là ai?

Google Doodle là biểu tượng thay thế tạm thời cho biểu tượng trang chủ của Google nhằm chào mừng ngày lễ, các sự kiện hoặc thành tựu của một người nào đó. Hôm nay (15/2), các họa sĩ thiết kế của Google Doodle thay đổi giao diện là hình ảnh bà Nise da Silveira (15/2/1905 – mất 30/10/1999). Như vậy, hôm nay là ngày sinh nhật bà Nise da Silveira nên Google đã tôn vinh bà bằng cách thay đổi giao diện trang chủ.

Vậy bà Nise da Silveira là ai mà được Google tôn vinh? Bà Nise da Silveira là một bác sĩ tâm tần người Brazil, học trò của ông Carl Gustav Jung – một bác sĩ tâm thần, một nhà tâm lý học Thụy Sĩ nổi tiếng với việc thành lập trường phái Tâm Lý học mới có tên là "Tâm Lý Học Phân Tích"(‘analytical psychology’).



Giao diện của Google Doodle hôm nay

Theo Wiki, bà Silveira sinh ở Maceió, vùng đông bắc Alagoas (Brazil). Sau khi tốt nghiệp trường Y Bahia năm 1926, bã đã “lao” vào làm việc, nghiên cứu về lĩnh vực tâm thần học. Bà dành cả đời cho ngành tâm thần học. Thời điểm đó, bà không bao giờ đồng ý với các phương pháp điều trị xâm lẫn như giam giữ trong Bệnh viện , sốc điện, liệu pháp insulin hay cắt thùy não.

Năm 1933, nữ bác sĩ đến Rio và bắt đầu làm việc trong một bệnh viện tâm thần của vùng ngoại ô. Tại đây, bà cảm thấy bất bình trước những thủ tục y tế khắc nghiệt mà hầu hết các bác sĩ đang áp dụng để điều trị cho bệnh nhân. Không thể chấp nhận được những bất công mà các bệnh nhân đang hứng chịu, bà dũng cảm đứng lên thách thức nghịch cảnh. Từ đó, bà Nise da Silveira bắt đầu nghiên cứu, ủng hộ các phương pháp phục hồi nhân đạo, không khiến các bệnh nhân phải chịu đau đớn.

Thay vì khiến bệnh nhân sợ hãi, bà Nise da Silveira đã khuyến khích những người bệnh tự tin bước ra ngoài thế giới thông qua hội họa, điêu khắc. Sau thời gian nghiên cứu và áp dụng, bà trở thành một trong những người đầu tiên kết hợp động vật vào thực hành của mình với tư cách là nhà đồng trị liệu. Sau đó, bà Nise da Silveira đã gửi các bản vẽ của bệnh nhân mình cho nhà tâm thần học người Áo là Carl Gustav Jung – người đã hướng dẫn bà đến với công việc này.

Bà Nise da Silveira đã cống hiến rất nhiều cho ngành tâm thần học Brazil

Đến năm 1952, bà đặt Museum of Images of the Unconscious tại Rio de Janeiro. Đây là một trung tâm học tập và nghiên cứu các xưởng vẽ và mô hình. Nhờ đó bà giới thiệu được ngành phân tích tâm lý học ở Brazil. Đến năm 1956, bà mở một phòng khám dành riêng cho việc phục hồi chức năng cho các bệnh nhân cũ của các bệnh viện tâm thần, nhằm tránh sự thể hóa chế và hạn chế quyền tự do của người chữa trị.

Phòng khám này của bà từng được tạp chí y học nổi tiếng nhận xét là công trình có tính cách mạng vào thời ấy. Bà đã giúp các bệnh nhân tâm thần được tự do sáng tác nghệ thuật và điều trị như bệnh nhân ngoại trú. Đồng thời, trong năm đó bà cũng thành lập nhóm nghiên cứu C.G.Jung và bà chủ trì đến năm 1968.

Những nghiên cứu của bà về phục hồi chức năng và hiểu biết về quá trình loạn thân thông qua các hình ảnh vô thức chính là nguồn gốc tạo nên các cuộc triển lãm, phim ảnh, phim tài liệu, loa đài, khóa học, chuyên đề, hội nghị… Bà cũng từng được vinh danh là người đầu tiên nghiên cứu mối liên quan cảm xúc giữa bệnh nhân và động vật.

Khối di sản đáng kinh ngạc của Nise da Silveira

Nữ bác sĩ hết lòng vì bệnh nhân qua đời vào ngày 30/10/1999 ở tuổi 94 tại Ria de Janeiro. Mặc dù đã mãi mãi ra đi nhưng bà để lại cho nhân loại di sản thực sự độc đáo. Sự tận tâm, niềm đam mê của bà với bệnh nhân và lĩnh vực tâm thần học luôn khiến người đời cảm thấy mến mộ, cảm phục mỗi khi nhắc đến.

“Để đấu tranh với nghịch cảnh, một người phải có những phẩm chất này: Tinh thần phiêu lưu, dũng cảm, kiên trì và đam mê” – đây là câu nói kinh điển của nữ bác sĩ hết lòng vì bệnh nhân. Nhưng dường như, câu nói này đã gói trọn cuộc đời của bà – một bác sĩ tâm thần người Brazil có tầm nhìn, có phẩm chất rộng mở.



Để ghi nhận công lao to lớn của Silveira, Brazil đã cho xây dựng một bảo tàng mang tên bà. Tính đến thời điểm hiện tại, bảo tàng này vẫn đang hoạt động mạnh, luôn mở cửa đón chào du khách. Trong bảo tàng có hơn 350.000 tác phẩm nghệ thuật do bệnh nhân tâm thần thực hiện.

Cuộc đời và sự nghiệp của Nise da Silveira được tái hiện ở một bộ phim Brazil năm 2015 tên là Nise: The Heart of Madness, đạo diễn bởi Roberto Berliner. Ngoài ra, con đường đấu tranh vì người bệnh của bà còn tạo cảm hứng cho nhiều người trên thế giới về sau, dẫn đến việc thành lập các tổ chức trị liệu ở Brazil và trên thế giới.

Theo chia sẻ từ Google, bản phác Doodle ngày 15/2 do nghệ sĩ Kevin Smilelin thực hiện. Doodle tôn vinh nữ bác sĩ có phạm vi tiếp cận người dùng Google ở khu vực Nam Mỹ, Việt Nam và Italia.

Nga Đỗ (t/h)