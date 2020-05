Níu kéo tình cảm không thành, gã đàn ông dùng clip nóng đe dọa, tống tiền cô giáo mầm non

Theo tờ Công lý, Công an huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang ) vừa tống đạt quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Lăng Văn Sẩn (SN 1971, trú tại xã Biển Động, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản. Nạn nhân là chị H. – giáo viên mầm non.

Theo điều tra ban đầu, trong thời gian ở huyện Sơn Động thu mua cây keo, Sẩn có quen biết và nảy sinh tình cảm với chị H.. Thời điểm qua lại với Sẩn, chị H. đã ly hôn chồng.

Trong thời gian yêu đương chị H., Sẩn không tiết lộ nhiều về tình trạng hôn nhân của mình, chỉ nói đã bỏ vợ. Cứ nghĩ Sẩn đã bỏ vợ nên chị H. “hồn nhiên” lao vào cuộc tình ngang trái này.

Sẩn bị bắt giữ khi đang nhận tiền từ nạn nhân

Sau một thời gian qua lại, chị H. phát hiện Sẩn chưa bỏ vợ con như đã nói nên vô cùng tức giận. Suy nghĩ nhiều ngày, chị H. quyết định chia tay, chấm dứt quan hệ tình cảm nhưng Sẩn không đồng ý.

Lo sợ những clip này lộ ra sẽ ảnh hưởng đến danh dự, cuộc sống và công việc nên chị H. đồng ý đưa tiền cho Sẩn. Khoảng 17h40 ngày 7/5, Sẩn đến một nhà nghỉ trên địa bàn huyện Sơn Động để nhận tiền của chị H. thì bị Công an ập vào bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Sẩn đã khai nhận hành vi của mình. Hiện cơ quan Công an vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc.

