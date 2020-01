Tình tiết bất ngờ của nghi can nổ súng khiến 4 người tử vong ở sới bạc Củ Chi

Liên quan đến vụ nổ súng ở Củ Chi (TP.HCM) trưa ngày 29/1 khiến 4 người chết, mới đây, cơ quan chức năng cho biết đã xác định được danh tính nghi can.

Nghi phạm nổ súng tại sới bạc gây chết 4 người đã được cảnh sát xác định.

Nghi can nổ súng tại Củ Chi.

Theo nguồn tin từ báo Vietnamnet, T. đã dùng súng AK nã vào những người đang chơi cờ bạc ở xới bạc tại Củ Chi. Sau khi gây ra trọng án, T. đã tẩu thoát khỏi hiện trường bằng xe gắn máy màu đỏ đen, và vẫn treo khẩu súng AK phía trước.

Trưa cùng ngày, CSĐT Công an TP.HCM đã phát đi thông báo đến Công an các quận, huyện trên địa bàn, Công an các tỉnh thành lân cận đề nghị phối hợp truy bắt nghi phạm. Nghi can được xác định mặc quần shorts, áo khoác, có dấu hiệu say xỉn.

Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến T. nã súng vào nhưng người trong xới bạc, tuy nhiên, Công an TP.HCM đưa ra thông tin người dân và các lực lượng nghiệp vụ cần hết sức lưu ý vì T. vẫn đang mang vũ khí nguy hiểm.

Đáng chú ý, T. được cho là có gọi điện thông báo cho một số người rằng sẽ quay về đơn vị để đầu thú.

Trước đó như báo Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, trưa 29/1, nhiều người đang tụ tập đánh bạc tại một xới bạc ở ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM thì bất ngờ bị 1 nam thanh niên nã súng. Hốt hoảng, những con bạc tháo chạy tán loạn, dẫm đạp lên nhau tìm cách thoát thân. Hậu quả là 4 người tử vong, 1 người bị thương nặng hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Nguyên nhân vụ tai nạn cũng đang được điều tra làm rõ. Báo Sức Khỏe Cộng Đồng sẽ tiếp tục thông tin.

Kiều Đỗ (t/h)