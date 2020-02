Nỗi ám ảnh tội ác giết vợ của “Quát quằn quại” và lời tự thú chua xót trên mạng xã hội

Ngày 19/12/2014 trên địa bàn phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Đối tượng Cao Xuân Quát (khi đó 24 tuổi, trú tại ngõ 126 Xuân Đỉnh) xuống tay sát hại vợ là chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh Trang (24 tuổi). Gây án xong, hắn cạo đầu trọc trốn vào miền Nam hòng trốn cảnh sát, nhưng hắn chẳng ngờ được bản thân không thể thoát nổi bản án lương tâm.

Tình yêu từ thuở học trò của “Quát quằn quại”

Cao đất Bắc Từ Liêm, Cao Xuân Quát nổi tiếng học hỏi, điển trai được nhiều người yêu mến. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế trường THPT, Quát cũng đem lòng say mê cô nữ sinh nhỏ nhắn tên Nguyễn Thị Ngọc Ánh Trang nhà ở Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội . Trang cũng thích cậu bạn điển trai, thông minh này. Qua nhiều lần nói chuyện, Quát và Trang nảy sinh tình cảm. Đến năm cuối THPT, cả hai chính thức tuyên bố yêu nhau trước đám bạn bè. Tình yêu trong sáng tuổi học trò đã đặt nền móng cho hạnh phúc sau này của Quát và Trang.

Tốt nghiệp THPT xong, Quát theo học chuyên ngành công nghệ thông tin, còn Trang trở thành sinh viên trường đại học Điện lực. Tuy không học cùng trường nhưng tình cảm của hai người vẫn thắm thiết. Suốt 4 năm đại học, đôi bạn lúc nào cũng quấn quýt bên nhau và được gia đình, bạn bè ủng hộ. Tốt nghiệp đại học, cả hai bị khó khăn trong một thời gian dài vì không xin được việc nên đã xin công việc trái ngành và tự động viên nhau, bao giờ có điều kiện sẽ quay lại nghề. Đến năm 2003, cặp đôi về chung một nhà. Cuối năm 2013, Trang sinh con đầu lòng, gia đình luôn hạnh phúc, vui vẻ.

Ảnh cưới của vợ chồng Quát

Mặc dù cuộc sống có khó khăn, công việc chưa ổn định nhưng cả hai được gia đình hai bên hỗ trợ, vụ vén nên cuộc sống cũng không có gì đáng ngại. Vốn có kinh nghiệm về công nghệ thông tin nên Quát viết phần mềm các dự án mà khách đặt. Lâu dài, Quát bàn với Trang mở cửa hàng internet. Còn Trang có ý định cùng với em trai đầu tư mở cửa hàng buôn quần áo trên phố Nguyễn Khuyến, Đống Đa. Từ ngày lấy nhau, vợ chồng Quát sống chung với bố mẹ anh. Sau khi bé Sam (con Trang và Quát) cứng cáp hơn, cả hai xin chuyển về sinh sống cùng ông bà ngoại để tiện cho việc làm ăn của cũng như chăm sóc của Trang. Cuối tuần lại về nhà ông bà nội ăn cơm, xum họp.

Cuộc sống hàng ngày, Quát và Trang khá thoải mái. Họ có thể gọi nhau là vợ chồng hoặc thậm chí là mày tao vì bằng tuổi nhau. Đến hôm kỷ niệm ngày cưới, Quát mua quà tặng vợ, đăng nhiều lời yêu thương trên mạng xã hội facebook để bày tỏ tình cảm. Quát từng viết: “Nhanh thật đấy vợ yêu. Đã một năm rồi... một năm với bao nhiêu chuyện xảy ra, vui có, buồn có, nhưng trên hết cả là vợ chồng mình thật hạnh phúc vợ nhỉ. Chồng yêu vợ nhiều lắm. Như vợ đã nói đấy, bây giờ chồng công nhận là khi quyết định cưới vợ, đó là việc làm đúng đắn nhất cua chồng từ trước đến nay. Không biết sau này, cuộc sống vợ chồng mình sẽ như thế nào, nhưng hãy yên tâm vợ nhé, khi vợ chồng mình bên nhau, sẽ vượt qua được tất cả vợ nhỉ, còn có cả cu Sam nữa chứ... Chồng chả biết nói gì hơn nữa, vì dù sao hôm nay là kỉ niệm một năm ngày cưới, sẽ còn rất nhiều vợ nhỉ... 2 năm, 3 năm, 4 năm... đến 98 tuổi cơ mà. Chồng yêu vợ. Nếu quay lại thời gian, chồng vẫn sẽ yêu vợ, cưới vợ”.

Phút cuồng ghen và lời tự thú chua xót trên mạng xã hội

Người ta nói chẳng sai, yêu nhiều thì ghen nhiều và trường hợp này rất đúng với Quát. Yêu vợ đến thế nhưng không ai ngờ được, chỉ vì vài phút mất kiểm soát mà hắn đã gây nên tội ác tầy trời. Quát xuống tay kết liễu cuộc đời người vợ hiền lương của mình. Hôm đó, khoảng 14h ngày 19/12/2014, vợ chồng Quát tay trong tay dắt nhau về nhà bố mẹ Quát ở Xuân Đỉnh chơi hai ngày cuối tuần. Ở đây chưa được bao lâu thì vợ chồng Quát xảy ra mâu thuẫn, to tiếng trên phòng riêng. Cho đến sau này, Quát cũng không biết khi đó vợ chồng cãi nhau về chuyện gì. Chỉ biết rằng, sau khi Trang đổ quần áo vào máy giặt, quay vào phòng thì hai người cãi nhau. Trong lúc tức giận, Trang buông giọng suồng sã quát Quát: “Tao ở với mày mấy năm rồi tao đi lấy thằng khác”. Biết đấy chỉ là câu nói đùa của vợ nhưng khi khai báo với cơ quan điều tra , Quát vẫn không lý giải được tại sao mình nổi giận, mất kiểm soát.

Gây án xong, Quát cạo đầu bỏ trốn vào miền Nam

Lúc đó, Quát vớ được chiếc ghế bàn trang điểm đạp nhiều nhát vào đầu vợ. Trong lúc đánh, Trang vẫn cố cầu cứu “hồng tỉnh lại đi, vợ đây mà, vợ yêu chồng nhất trên đời mà" nhưng Quát vẫn như con thú dữ và y còn lấy khăn để siết cổ vợ đến chết. Sau đó, hắn bế vợ lên trên giường, kéo chăn phủ lên người. Quát ngồi lặng trong phòng vài chục phát rồi chạy lên tầng 5 cạy tủ lấy 50 triệu đồng của bố mẹ, đi xuống khóa cửa ra khỏi nhà.

Chiều cùng ngày, bố mẹ Quát đi làm về thấy xe máy của con trai khóa cổ, khóa càng, dựng sát cửa ra vào thì nghĩ các con đang ngủ nên không gọi mà đi lên phòng nghỉ ngơi. Đến khoảng 18h30 cùng ngày, sau nhiều lần gọi không thấy con cái xuống ăn cơm, ông bố đi lên tầng 4 kéo cửa vào xem thì chết lặng khi phát hiện con dâu nằm chết trên giường với vết thương trên đầu. Cạnh đó là chiếc ghế gỗ dính đầu máu. Sự việc sau đó được trình báo lên cơ quan điều tra.

Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết quả, nạn nhân bị 8 vết thương ở vùng đầu, não bị xung huyết, chảy máu dưới màng niêm, dập nhu mô dẫn đến tử vong. Từ kết quả khám nghiệm hiện trường và thông tin gia đình cung cấp, Công an xác định Cao Xuân Quát là nghi phạm số 1. Nhưng lúc này gia đình không ai có thể liên lạc được với Quát.

Về phần mình, sau khi gây án, Quát rời khỏi hiện trường và điện thoại cho một vài người bạn rủ đi ăn nhậu. Trong cuộc nhậu, hắn định kể mọi chuyện cho bạn nhưng không đủ can đản. Tàn cuộc nhậu, Quát lấy lý do không còn xe buýt về nhà rồi mượn xe máy của bạn để đi. Hắn phóng xe xuống đường lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng rồi đi vào internet chơi game. Ngồi chơi điện tử đến nửa đêm, Quát mở điện thoại thấy nhiều cuộc gọi nhỡ từ gia đình nhưng không dám gọi lại. Quát vào facebook thì thấy mọi người chia sẻ thông tin “Trang hãy yên nghỉ” kèm theo lời kêu gọi Quát ra đầu thú. Biết chuyện đã bại lộ, Quát bỏ xe máy ở quán điện tử rồi bắt xe ôm ra bến xa Nước Ngầm lên xe khách đi vào Nghệ An trốn Công an.

Ám ảnh tội ác nên Quát đăng đàn tự thú

Trên đường đi, Quát còn ghé vào một ngôi đền để làm lễ cầu siêu cho Trang. Sau đó, Quát bắt xe vào Huế, Nha Trang và TP Hồ Chí Minh. Suốt thời gian trốn chạy, Quát cạo trọc đầu để tránh sự nhòm ngó của cơ quan điều tra. Nhưng điều quan trọng nhất là hắn luôn bị ám ảnh bởi cảnh vợ chồng hạnh phúc nói cường ngày nào. Từ ngày chạy trốn, Quát chưa từng có một giác ngủ yên bình. Cứ dạt đến nơi nào có đền, chùa miếu mạo là hắn lại vào sám hối, vào cầu siêu cho vợ.

Vốn là dân công nghệ nên Quát hay truy cập mạng để xem tình hình nhưng vì khéo giấu mình nên cơ quan cảnh sát điều tra gặp khó khăn trong việc truy tìm. Vì dằn vặt lương tâm nên đến ngày thứ 5 khi đang trốn chạy trong TP Hồ Chí Minh, Quát quyết định mở facebook, bày tỏ nỗi ăn năn trên trang cá nhân của nick name “Quát quằn quại”: “Trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến lúc tự tay giết chính người vợ - người mà thực sự là mình yêu thương nhất, người mà yêu thương, chăm sóc mình nhất. Ngoài bố mẹ ra thì còn ai đối xử với mình như thế nữa??? Bên tai lúc nào cũng nghĩ đến cái tiếng chát chúa đấy. Không hiểu tại sao lại làm như thế nữa. Vợ ơi... vợ ơi... vợ ơi, vợ ơi, vợ ơi... chồng xin lỗi...".

Vừa đăng tin lên facebook rất nhiều bạn bè đã khuyên Quát ra đầu thú. Nghe lời khuyên can của bạn bè, Quát đến Công an xã Giao Châu, huyện Giao Thủy, tỉnh QUảng Ninh đầu thú. Ngày 25/11, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử Cao Xuân Quát. Đứng trước vành móng ngựa, Quát tỏ ra ăn năn về hành vi mất nhân tính của mình. Quát khóc nức nở tại tòa và xin hai bên gia đình cùng Pháp luật khoan hồng để có thể sớm trở về chăm con cái, bù đắp sai lầm.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên Cao Xuân Quát án tù chung thân. Vụ án khép lại trong sự đơn đớn của bị cáo, gia đình bị hại và sự xót xa của những người dự tòa. Vụ án khép lại đã khá lâu nhưng đây là bài học cho các bạn trẻ trong việc giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Nga Đỗ (t/h)