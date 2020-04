Nồi chiên không dầu đang hot, hãy thử ngay công thức làm bánh khoai lang nướng của bà mẹ 8x

Những ngày qua, trên mạng xã hội dồn dập hàng loạt công thức của những món ăn mới, món bánh mới được các anh chị em nội trợ chia sẻ, làm thử khi ở nhà chống dịch COVID-19. Trong số đó, không thể không kể đến công thức món bánh khoai lang nướng thơm ngon của chị Hòa Phạm.



Dù là nhân viên văn phòng cả ngày làm việc khá bận rộn nhưng chị Hòa (hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội) vẫn luôn giành nhiều thời gian nấu nướng cho chồng con. Đối với bà mẹ 33 tuổi thì việc chuẩn bị những mâm cơm ngon cho Dù là nhân viên văn phòng cả ngày làm việc khá bận rộn nhưng chị Hòa (hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội) vẫn luôn giành nhiều thời gian nấu nướng cho chồng con. Đối với bà mẹ 33 tuổi thì việc chuẩn bị những mâm cơm ngon cho gia đình chính là niềm hành phúc lớn lao nhất. Từ nhỏ chị Hòa đã có thói quen tự nấu nướng, đến khi lớn lên bà mẹ trẻ càng thêm yêu thích công việc nội trợ kèm với việc mày mò trang trí món ăn và tìm kiếm những công thức mới.



Được nhiều người khen ngợi vì khéo tay, chị Hòa thường xuyên chia sẻ các công thức nấu nướng đa dạng để chị em học hỏi. Mới đây, bà mẹ 8x mới đăng tải công thức làm bánh khoai lang nướng bằng nồi chiên không dầu khiến nhiều người thích thú, nhận được lượt yêu thích và chia sẻ "khủng" trong nhóm chuyên về bếp núc.



Chuẩn bị nguyên liệu:



500g khoai lang (khoảng 2 củ)

80g bột mỳ

50g đường (có thể điều chỉnh theo khẩu vị)

90ml sữa không đường

2 thìa cơm vừng đen



Cách làm:



Bước 1: Khoai lang gọt vỏ, cắt khúc rồi mang hấp chín. Sau đó, mang khoai lang đã hấp ra nghiền nát.



Bước 2: Trộn đều khoai lang đã bóp nát với bột mỳ sao cho hỗn hợp quện vào nhau.



Bước 3: Cho sữa, đường vào hỗn hợp và nhào cho đến khi khối bột mịn, dẻo và không bị ướt.



Bước 4: Khi nhào bột xong, chia bột ra nhiều phần nhỏ đều nhau, vê tròn rồi ấn dẹt thêm vừng ở hai mặt bột.



Bước 5: Làm chín bánh theo 2 cách: Một là cho một ít dầu vào chảo, chờ nóng rồi cho bánh vào rán vàng đều 2 mặt. Hai là nướng bánh bằng nồi chiên ko dầu; xếp bánh vào nồi rồi quét chút dầu lên mặt bánh, cài đặt nhiệt độ làm bánh (nhiệt độ 180, thời gian 10p), lật mặt quét chút dầu bấm thêm 5 phút ở nhiệt độ 180.



Thành phẩm vỏ bánh vàng đều, vỏ bánh hơi giòn, ruột bánh mềm, thơm là đạt tiêu chuẩn.



Your browser does not support HTML5 video.

Thùy Nguyễn (Ảnh, CT: Hòa Phạm)