Nỗi đau quặn lòng đổ xuống gia đình các nạn nhân xấu số vụ sập tường công trình ở Đồng Nai

Nạn nhân trẻ tuổi nhất

Ngay trong tối ngày 14/5, Công an tỉnh Đồng Nai đã xác định được danh tính 10 nạn nhân xấu số tử nạn trong vụ sập tường công trình xảy ra tại khu công nghiệp Giang Điển (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).

Đến khuya cùng ngày, thân nhân các nạn nhân xấu số lần lượt nhận bàn giao thi thể người thân ở nhà xác Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đưa về quê nhà tổ chức an táng.

Đăng sau mỗi chuyến xe cứu thương đưa thi thể nạn nhân về quê nhà an táng là một câu chuyện đầy đau đớn, xót xa về hoàn cảnh, cuộc sống của các gia đình các nạn nhân.

Lúc 22h45 ngày 14/5, anh P. vẫn mặc nguyên bộ đồng phục công nhân trên người lặng lẽ thắp nén nhang cho em trai là nạn nhân Dương Huỳnh Minh Nhật (19 tuổi, quê ở Tiền Giang). Mặc dù anh không khóc nhưng ánh mắt thất thần kia cũng đủ khiến những người chứng kiến phải quặn thắt lòng. Nước mắt chảy ngược vào trong để cố đứng vững đưa em về với gia đình.

Anh P. thắp nén nhang cho em trai

Đứng đợi đón đứa em xấu số, anh P. kể: Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên hai anh em phải rời quên lên Đồng Nai kiếm việc mưu sinh. Nhật xin vào làm thợ hồ mới được 2 ngày thì xảy ra tai nạn trên. Nghĩ đến người mẹ già đang ở nhà, anh P. ứa nước mắt.

Do công việc làm ăn thất bát nên anh Đẹp đã lên Đồng Nai làm phụ hồ để kiếm thêm thu nhập gửi về phụ vợ nuôi 2 con thơ và mẹ già ngoài 60 tuổi.

Anh Đẹp lên Đồng Nai làm từ sau lễ 30/4, tính đến nay là đúng 10 ngày làm phụ hồ. Tuần trước nhận lương xong anh gửi được 1,5 triệu đồng về cho nhà. Chủ nhật rồi ảnh còn qua tôi chơi, không ngờ đó là lần cuối hai anh em gặp nhau. Nghe tin anh Đẹp mất, anh Nhí liền xin công ty nghỉ chạy xuống Đồng Nai nhận thi thể đưa về quê lo hậu sự.

Trên chuyến xe đưa anh Đẹp về quê chỉ có anh Nhí và 3 người thân khác, còn người nhà ở xa không kịp lên. Chuyến xe đó, anh Nhí phải ký chịu vì không đủ tiền.

Theo người thân bà Sương, do cuộc sống khó khăn, vợ chồng bà ôm quần áo từ Cà Mau lên Đồng Nai thuê nhà trọ rồi xin vào làm tại công trình xây dựng nhà xưởng thuộc Công ty Healthcare (Hàn Quốc, đóng tại khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom, Đồng Nai). Tính đến nay, vợ chồng đã làm việc được 2 tháng.

Trước khi xảy ra tai nạn xảy ra, vợ chồng bà Sương làm chung gian giáo. Có lần bà muốn lên đứng chung với chồng nhưng ông Cường không cho nên bà đành đứng phía dưới.

Bà Sương chẳng thể ngờ được, chiều ngày 14/5 là lần cuối bà được nói chuyện với chồng trước khi bức tường đổ sụp xuống cướp đi mạng sống của ông Cường. Chứng kiến chồng tử vong trước mắt, bà Sương chẳng biết làm gì chỉ có thể gào khóc kêu cứu.

Được biết, các nạn nhân xấu số đều là công nhân làm thời vụ, không có đồ bảo hộ lao động. Chính vì thế, khi vụ tai nạn xảy ra đã gây thương vong cao.

6. Trần Lèn Sái, 47 tuổi, quê huyện Châu Phú, An Giang.