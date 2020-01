Nội dung lá thư tuyệt mệnh hé lộ nguyên nhân cái chết của cặp vợ chồng ở Thanh Hóa

Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện một lá thư tuyệt mệnh do người chồng để lại bên trong có nội dung do cuộc sống khó khăn nên tìm đến con đường chết để giải thoát.

Tờ Tiền phong đưa tin, trưa ngày 6/1, Công an huyện Triệu Sơn ( Thanh Hóa ) nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc phát hiện một cặp vợ chồng trú tại xã Hợp Lý (huyện Triệu Sơn) tử vong tại nhà riêng.

Đến chiều ngày 7/1, trung tá Nguyễn Văn Quyền – Trưởng Công an huyện Triệu Sơn cho biết, ngay khi nhận được tin báo, đơn vị đã có mặt tại phong tỏa hiện trường, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành thụ lý điều tra.

Cũng theo trung tá Quyền, danh tính nạn nhân được xác định là bà Lương Thị Q. (SN 1966), trú tại thôn Vân Sơn (xã Hợp Lý) và chồng là ông Nguyễn Thành T. (SN 1969).

Người thân đã tập chung tại nhà để lo ma chay cho vợ chồng ông T.

Còn theo Chủ tịch UBND xã Hợp Lý, vụ án xảy ra tại nhà riêng của vợ chồng ông T.. Khi có mặt tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện, bà Q. tử vong trên giường, trên người xuất hiện mùi thuốc sâu nồng nặc. Gần đó là thi thể ông T. được tìm thấy trong tư thế treo cổ ở vườn cây sau nhà.

Hàng xóm sống cạnh cho biết, vợ chồng ông T. có hai người đã trưởng thành, đi làm ăn xa. Vì kinh tế cũng không dư giả nên vợ chồng ông đi làm ăn xa nhà và mới trở về quê vào đêm ngày 5/1.

Ngày 6/1, một số người hàng xóm đi qua thấy nhà mở cửa thì định vào chơi. Nhưng khi vào đến nơi thì bàng hoàng phát hiện vợ chồng ông T. đã tử vong. Ngay lập tức hô hoán hàng xóm và trình báo sự việc lên cơ quan điều tra.

Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường , khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong của cặp vợ chồng này. Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, Công an phát hiện một lá thư tuyệt mệnh của ông T. để lại. Nội dung lá thư là “do cuộc sống khó khăn nên hai vợ chồng tìm đến con đường chết để giải thoát".

Hiện cơ quan Công an đã hoàn tất công tác khám nghiệm và đợi đợi kết quả pháp y từ cơ quan pháp y. Đồng thời, đơn vị đã thông báo sự việc cho con cái nạn nhân.

