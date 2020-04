Nới lỏng cách ly xã hội, Jack ghi điểm khi tới chùa trao quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn

Sau một thời gian dài nghỉ ở nhà do cách ly xã hội , nhiều nghệ sĩ dần có động thái rục rịch quay trở lại với công việc. Tuy nhiên, với Jack, anh lại nhân cơ hội này để có thể cùng ekip tới chùa dành thời gian cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà và vui đùa cùng các em.

Trên trang cá nhân của mình, nam ca sĩ đã chia sẻ loạt ảnh trong chuyến thiện nguyện của mình sau khi nới lỏng cách ly xã hội cùng dòng caption dễ thương: "Chú ơi khi nào chú quay lại? Hay là ở với tụi con luôn nha...". Bài đăng đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng với hơn 100.000 lượt thích, bình luận và chia sẻ. Ở phần bình luận, nhiều người cũng dành lời khen ngợi cho hành động đáng quý của nam ca sĩ.

Dù không công khai chia sẻ, nhưng giọng ca 'Là 1 Thằng Con Trai' luôn ghi điểm với công chúng bởi những việc làm ý nghĩa thầm lặng vì cộng đồng . Trước đó, Jack đã ủng hộ tới 100 triệu đồng cho công tác phòng dịch COVID-19 tại quê anh là Bến Tre. Ngay cả fandom của Jack cũng 'không phải dạng vừa đâu' khi các Đóm đã quyên góc được số tiền tới 400 triệu đồng, bao gồm cả 1000 khẩu trang và 60 chai gel rửa tay hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 và hạn mặn miền Tây.

Nam ca sĩ được nhiều người khen ngợi là thần tượng vừa có tài vừa có đức, không chỉ chăm chỉ làm từ thiện mà cũng là một nghệ sĩ tài năng. Mới đây, anh chàng vừa ngoạn mục vượt qua Sơn Tùng M-TP để sở hữu MV có 1 triệu bình luận nhanh nhất lịch sử Vpop. Trước đó, Jack cũng là nam ca sĩ Vpop đầu tiên có MV đạt 300 triệu view, và ngay cả kênh channel Youtube riêng của anh chàng cũng dễ dàng thu về 3 triệu subcribe chỉ sau vài tháng.

Chi Nguyễn (t/h)