Nỗi lòng mẹ đơn thân bị chồng cũ kiện đòi con và phiên tòa 'thiếu tình'

Cuối tháng 6/2019, Toàn án nhân dân (TAND) quận 4, TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa sơ thẩn vụ kiện dân sự Yêu cầu thay đổi người nuôi con. Trong đó, nguyên đơn là ông Đ.H.T. (SN 1959), bị đơn là chị Trần Thị Thanh Hải (SN 1974, trú tại phường 1, quận 4. Chị Hải không thể ngờ được, sau phiên xét xử đó, mẹ con chị tan đàn xẻ nghé, cuộc sống của bọ trẻ bị xáo trộn hoàn toàn. Chị Hải cho rằng, đó là bản án “thiếu tình” và chị sẽ kháng cáo đến cùng để giữ lại quyền nuôi con.

Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn và giành được quyền nuôi con, chị Trần Thanh Hải rời quê nhà ở Hà Nội vào Sài Gòn lập nghiệp ôm theo 3 đứa con thơ. Tưởng rằng cuộc sống sóng gió sẽ dừng tại đây, mấy mẹ con vui vẻ sống bên nhau nhưng bỗng một ngày nọ, người đàn ông từng từ chối quyền chăm sóc con cái lại bất ngờ gửi đơn kiện chị Hải ra tòa. Đến cuối tháng 6/2019, phiên xử sơ thẩm do thẩm phán Nguyễn Hải Nam giữ vai trò chủ tọa được mở ra. Hôm ấy chị Hải ốm phải nhập viện. Tại tòa chỉ có ông Đ.H.T. (chồng cũ của chị Hải) đứng trên bục nguyên đơn đối diện với luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chị Hải.

Ảnh minh họa

Kể từ thời điểm đó, cuộc sống của mấy mẹ con chị bị đảo lộn hoàn toàn. Tâm trạng chị không tốt, các con cũng bị ảnh hưởng tâm lý vì lo lắng một ngày nào đó nếu bố dành được quyền nuôi dưỡng thì sẽ phải rời xa mẹ. Sau phiên xử đầu tiên tạm hoãn, TAND quận 4 mở lại phiên xử sơ thẩm vào ngày 26/7/2019. Tại phiên xử này, ông T. đưa ra lý do giành quyền nuôi con là, do chị Hải gây khó dễ khi ông đến thăm con. Thêm nữa, chị Hải đã có thêm 1 đứa con chung với một người đàn ông khác nên không thể có đủ thời gian để chăm sóc cả 3 đứa trẻ cùng một lúc.

Ngay lập tức chị Hải phản pháo, chị cho rằng, lý do của ông T. không hợp lý. Ông T. đã ngoài 60 tuổi, trong khi các con đang ở tuổi dậy thì, liệu ông có thể thấu hiểu, chăm sóc tốt được không? Và dù có con riêng nhưng chị Hải vẫn là mẹ đơn thân, chị hoàn toàn độc lập về tài chính. Chị Hải khẳng định mình có đủ sức để lo lắng chu toàn cho cả ba đứa con ăn học, trưởng thành với điều kiện tốt. Thêm nữa, trong buổi hòa giải trước đó, hai cô con gái đều khẳng định muốn tiếp tục sống cùng mẹ. Hơn nữa, khi phiên toàn diễn ra, ông T, không chứng minh được chị Hải không đủ điều kiện để chăm sóc, giáo dục con cái và việc chị cản trở ông T. khi đến thăm con.

Hình ảnh hạnh phúc của chị Hải bên 3 đứa con

Trong quá trình làm đơn kháng cáo, chị Hải cho biết, vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện này. “Hôm tòa tuyên án, mấy mẹ con cứ ôm nhau khóc. Đêm hôm đó cả ba mẹ con không ngủ nổi. Đặc biệt là cháu A. (năm 2019 mới học lớp 6), lúc nào cũng sợ hãi, đi đâu cũng đòi mẹ và chị đi cùng. Vì thế, tôi càng kiên quyết kháng cáo đến cùng để bảo vệ các con. Tôi muốn cho chúng được sống trong một môi trường tốt nhất. Các con đang tuổi ăn học chứ không phải tuổi phụ dưỡng cha mẹ già”, chị Hải kiên quyết nói.

Xét dưới nhiều góc độ thì câu chuyện này chỉ những người trong cuộc với rõ nhất. Nhưng với bản năng của một người phụ nữ, một người mẹ, chị Hải muốn con được sống, được phát triển trong môi trường thuận lợi nhất. Vậy nên, những trăn trở của chị về bản án sơ thẩm “thiếu tình” là hoàn toàn có lý.

Your browser does not support HTML5 video.

Quyền nuôi con khi ly hôn