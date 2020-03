'Nối nghiệp' cha mẹ buôn ma túy, nữ quái 26 tuổi xây 'thủ phủ' hoạt động kiên cố

Tin tức mới nhất ngày 14/3, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép chất ma túy xảy ra tại phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) do Nguyễn Ngọc Ánh (sinh năm 1994) cầm đầu.

Theo Zing.vn, ngày 11/3 khi đang tiến hành mua bán ma túy trong ngôi nhà ở phố Thịnh Lang thì bị cảnh sát đột kích và bắt quả tang. Tại hiện trường, công an phát hiện 4 gói heroin và 21 viên ma túy ngựa. Đến khi tiếp tục khám xét nơi ở, lực lượng chức năng thu giữ thêm 1 bánh heroin chứa hơn 10 gói heroin và ma túy ngựa.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Ánh.

Lực lượng chức năng nhận định, đây là địa điểm buôn bán ma túy quy mô lớn, hoạt động khép kín và tinh vi. Nữ quái 26 tuổi không chỉ thuê người cảnh giới bên ngoài, xây hàng rào kiên cố, lại lắp đặt hệ thống camera trong và ngoài nhà, còn dùng nhiều số điện thoại khác nhau để giao dịch và tiến hành mua bán ma túy.

Cũng trong sáng 14/3, theo báo Tiền Phong thông tin, sau một thời gian theo dõi, nắm bắt địa điểm, quy luật hoạt động của nhóm vận chuyển, buôn bán mua túy, lực lượng chức năng thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum đã phá thành công chuyên án 918Lv.

Nhóm 5 nghi phạm bị bắt giữ.



Cụ thể, vào khoảng 3h ngày 14/3, 5 nghi phạm gồm 4 nam 1 nữ (Sa Lí, Thao Khiêm, Keo ta, Phút Xí La và Năng Bua (nữ)) tiến hành tập kết hàng cấm ở tại thị xã Xa-mạc-khi-say (thuộc tỉnh Attapu - Lào). Nhóm này chuẩn bị vượt rừng vào biên giới Việt Nam thì bị "tóm gọn". Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 60.000 viên ma túy tổng hợp, 2kg cần sa, 1 khẩu súng quân dụng, 1 xe ô tô và một xe máy.

