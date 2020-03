Nối tiếp Myanmar, Lào cũng ghi nhận 2 ca nhiễm COVID-19 đầu tiên

Ngày 24/3, Bộ Y tế Lào xác nhận có 2 bệnh nhân đầu tiên dương tính với COVID-19, khiến dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra đã bao trùm toàn bộ các quốc gia thuộc Đông Nam Á.

Tin tức mới nhất ngày 24/3, đài truyền hình MCOT của Thái Lan đã dẫn thông tin từ Bộ Y tế Lào cho biết, ngày hôm nay (24/3) Lào đã ghi nhận 2 ca nhiễm virus corona đầu tiên.

trụ sở Bộ Y tế Lào ở thủ đô Vientiane, đại diện Bộ Y tế Lào cũng xác nhận, nước này đã có 2 trường hợp đầu tiên dương tính với COVID-19. Nối tiếp Myanmar, Lào trở thành quốc gia cuối cùng ở Đông Nam Á "dính" dịch bệnh COVID-19 Trong cuộc họp báo chiều 24/3 diễn ra ở

Được biết, cả hai bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới đều đi thăm và làm việc tại nước ngoài trong thời gian qua. Những người này từng tiếp xúc gần với nhiều người trong quá trình làm việc.

Cụ thể, danh tính 2 bệnh nhân gồm: Bệnh nhân thứ nhất 28 tuổi. Bệnh nhân từng sang Thái Lan từ ngày 4/3 đến 9/3. Ngày 9/3 bệnh nhân về nước và tự cách ly tại nhà. Đến ngày 23/3, bệnh nhân bắt đầu có các triệu chứng như sốt, đau cơ, đau đầu, khó thở, được cho nhập viện Hữu nghị. Kết quả xét nghiệm cho thấy, bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân thứ hai là nữ 38 tuổi. Người này là nhân viên Bộ Công Thương ở Vientiane. Ngày 15/3, bệnh nhân mới từ Thụy Điển trở về.

Cho đến sáng 24/3, Lào vẫn là nước duy nhất tại Đông Nam Á chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp nào dương tính với virus corona chủng mới. Trước đó, Myanmar cũng đã ghi nhận 2 ca đầu tiên dương tính với COVID-19 ở nước này.

cụ thể, thông báo của Bộ Y tế Myanmar tối 23/3 khẳng định, nước này đã ghi nhận 2 trường hợp đầu tiên dương tính với COVID-19. Được biết, 2 bệnh nhân đều từ nước ngoài trở về và là công dân của Myanmar. Trong đó, một người đàn ông 36 tuổi trở về từ Mỹ và một thanh niên 26 tuổi trở về từ Anh.



