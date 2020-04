Nóng: Cướp ngân hàng ở Sóc Sơn bất thành, hai tên cướp bỏ chạy về hướng Bắc Giang

Trao đổi với Báo Giao thông, Thượng tá Trần Thế Cường, Trưởng Công an huyện Hiệp Hoà (Bắc Giang) cho biết, lực lượng chức năng đang truy bắt hai đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng chiều cùng ngày.

Còn theo thông tin từ công an huyện Sóc Sơn, hiện hai đối tượng đang đã di chuyển đến địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Lực lượng chức năng tổ chức đón lõng, truy bắt hai tên cướp ở Bắc Giang



Thông tin ban đầu, khoảng 17h chiều 20/4, hai đối tượng đi xe máy mang theo một vật nghi là súng vào ngân hàng Techcombank trên địa bàn thị trấn Sóc Sơn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) thực hiện vụ cướp.



Đáng nói, thời điểm hai đối tượng thực hiện vụ cướp thì đúng lúc các nhân viên đang chốt sổ sách nên không cướp được gì.

Hình ảnh hai tên cướp do camera ghi lại



Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, đội cảnh sát hình sự, Công an quận Sóc Sơn đã có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc và truy bắt 2 đối tượng. Dù hai đối tượng đã kịp thời tẩu thoát nhưng công an đã xác định dấu vết để lần theo.

Hiện, hiện trường đang được bảo vệ, đồng thời công an đang nhanh chóng truy tìm đối tượng.

