Nông dân Việt Nam xuất sắc Nguyễn Hữu Hà: Từ thương lái gầm cầu đến tỷ phú chanh vàng

Trước khi có được thành công như ngày hôm nay, anh Nguyễn Hữu Hà (SN 1979, thôn Bãi Sậy 1, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) đã trải qua không ít lần thất bại. Nhưng khi đã tiếp xúc với người nông dân này, bạn sẽ hiểu rằng chính những vấp ngã anh từng trải qua đã tạo nên một tỷ phú nông dân xuất sắc, có kỹ năng và tầm nhìn cả về nông nghiệp và kinh doanh như ngày hôm nay.

20 năm phiêu bạt đất khách quê người và… bàn tay trắng



Hành trình khởi nghiệp của anh Nguyễn Hữu Hà giống như một cuộc phiêu lưu với đầy đủ các cung bậc cảm xúc, hỉ nộ ái ố. Tuổi trẻ nhiệt huyết, dám nghĩ dám làm nhưng anh Hà thường xuyên phải đối mặt với nhiều khó khăn. Anh đã chia sẻ câu chuyện của mình trên báo Dân Việt, chúng tôi xin trích lại.



Sinh ra và lớn lên trong một vùng quê nghèo, nhà thì đông anh em nên tuổi thơ của anh Hà trải qua nhiều cơ cự. Năm 13 tuổi, anh Hà bỏ học, trốn nhà lên Hà Nội làm thuê ở chợ Long Biên. Ban đầu, anh tham gia vào tổ bán báo xa mẹ, thấy không ổn, tôi bỏ đi bán hàng thuê, bán nước chè, nhảy tàu Hà Nội – Thái Nguyên bán kem...



Bán hàng dạo được khoảng 2 năm, đến năm 1995, anh Hà về Long Biên, lần đầu tiên kinh doanh trái cây, buôn củ đậu dưới gầm cầu. "Thời điểm đó không có ngóc ngách nào của Hà Nội không đặt chân đến", anh Hà nhớ lại. Anh Hà buôn bán hoa quả đến năm 18 tuổi thì về quê đi nghĩa vụ quân sự 2 năm. Sau khi xuất ngũ, chàng trai tuổi đôi mươi ấy lại quyết định trở về với nghề buôn bán trái cây ở gầm cầu Long Biên. Cứ thế cho tới năm 2004, anh Hà quyết định không buôn trái cây nữa mà sẽ trồng cây ăn quả làm giàu. Thế nhưng lần khởi nghiệp đầu tiên này, anh Hà đã nhận lấy thất bại cay đắng.



"Đó là thời điểm năm 2004, khi tôi tròn 25 tuổi và đã có một số vốn khá khá trong tay sau nhiều năm lăn lộn dưới gầm cầu. Thời điểm đó, tôi thấy việc buôn bán các loại trái cây rất dễ, lợi nhuận khá cao nên cứ nghĩ việc làm nông cũng đơn giản. Thấy vải thiều được giá, tôi gom hết vốn liếng có được, vay mượn ngân hàng, bạn bè lên Lục Ngạn (Bắc Giang) mua đất trồng vải, xây chuồng trại chăn nuôi".



Tuy nhiên, mọi việc không đơn giản như anh Hà nghĩ, khi anh bắt tay vào trồng vải cũng là lúc diện tích cây trồng này đã tăng chóng mặt, chi phí xây chuồng trại lại qua cao khiến anh phải gánh khoản nợ lớn. Năm 2008, khi vườn vải nhà được thu hoạch cũng là lúc giá vải chạm đáy, chuồng trai chăn nuôi của anh Hà cũng thất thu vì dịch cúm gia cầm bùng phát, Anh Hà chính thức phá sản với món nợ hàng trăm triệu đồng và phải bỏ nhà trốn nợ lúc nửa đêm.



Sau khi bỏ nhà, nhờ được một người anh bảo lãnh, anh Hà tôi sang Nga làm thuê tại xưởng may. Làm được một tháng, anh Hà lên chức quản lý một dây chuyền may. Mỗi ngày anh Hà đều cật lực làm việc để trả số nợ ở quê nhà. Khi đã đủ lông đủ cánh, anh Hà ra chợ Vòm (Matxcơva) kinh doanh buôn bán, được một thời gian thì chợ đóng cửa. Cũng trong thời gian này ở Nga, anh Hà cũng đã gặp được vợ mình.



Năm 2011, khi đã trả hết nợ và tích lũy được số vốn kha khá, anh Hà tách ra lập xưởng may riêng với 40 công nhân. Công việc làm chui này đã mang lại cho anh Hà thu nhập rất cao, có thời điểm dễ dàng kiếm được mấy trăm nghìn đô. Vì vậy, năm 2012, anh Hà mở thêm xưởng nữa tuy nhiên đây cũng là lúc một lần nữa anh Hà trắng tay. Xưởng đang ăn ra làm nên thì anh Hà bị bắt vào trại tị nạn cả tháng trời do hoạt động sản xuất chui. Sau đó, anh Hà bị trục xuất về nước...



Trở về quê hương làm lại với hai bàn tay trắng, lại có thêm một gia đình và đứa con phải chăm lo anh Hà gặp không ít khó khăn. Sau khi gom góp vay mượn được số vốn 17 triệu đồng, vợ chồng anh Hà đi buôn dứa từ Thanh Hóa ra Hải Phòng. Trong quá trình buôn dứa, anh Hà được bạn giới thiệu cho giống chanh vàng của Úc. Bằng kinh nghiệm nhiều năm làm nghề buôn bán hoa quả, anh Hà nhanh chóng nắm bắt được rằng chanh là loại quả gia vị rất dễ bán, lúc nào thị trường cũng cần. Thế rồi, anh Hà quyết định mang về quê trồng.

Cãi cha ghép chanh lên gốc bưởi

Quê hương của anh Hà là vùng trồng cây có múi truyền thống, trong làng có rất nhiều "cao nhân" trong nghề ghép cây nhưng bản thân anh Hà không hề biết đến kỹ thuật chiết, ghép cây ăn quả. Lúc đó anh Hà có ý định ghép số mắt chanh vàng mua về lên vườn bưởi Diễn 10 năm tuổi của bố nhưng không được ủng hộ.



"Khi tôi đề đạt nguyện vọng, bố tôi gạt phắt đi, nhìn tôi từ đầu đến chân nhưng tính tôi vốn liều lĩnh từ bé, lợi dụng lúc ông cụ đi vắng, tôi phá sạch vườn bưởi, vườn nhãn đang cho quả ổn định để trồng chanh trên diện tích 1,7 mẫu đất canh tác của gia đình. Khi bố tôi về thì sự đã rồi, đành chấp nhận", anh Hà kể.



Tuy nhiên, đến khi bắt tay vào làm thì anh Hà lại không biết ghép thế nào, vật là bố anh lại phải "ra tay", giới thiệu cho anh đến gặp một thợ ghép mắt có tiếng trong vùng.



"Người này giới thiệu cho tôi mấy kỹ thuật cơ bản, ném cho con dao ghép và bảo tôi về tự làm. Nhát cắt đầu tiên tôi xém vào đầu ngón tay, đau buốt đến tận da thịt, và vết sẹo vẫn còn đến bây giờ, nhưng rất may mấy chục mắt ghép chanh vàng lên gốc bưởi đều phát triển, sinh trưởng khỏe mạnh, chỉ sau một năm đã đơm hoa, kết trái".



Giống chanh vàng xa lạ từ nước Úc lại bất ngờ sống rất khỏe trên những gốc bưởi vững chãi, cho năng suất đến 50 tấn/ha, lại thu hoạch được quanh năm. Đáng mừng hơn nữa, do là người hiếm hoi ở miền Bắc trồng giống chanh này nên quả thu hoạch đến đâu tiêu thụ hết đến đấy. Năm 2014, chuyến xuất hàng sang Trung Quốc giúp anh Hà bỏ túi 200 triệu đồng.



Sau khi bán được vài lứa chanh với giá cao, 26.000-27.000 đồng/kg, anh Hà nhận ra đây là thời cơ của mình. Anh quay trở lại Lục Ngạn (Bắc Giang) mua lại những quả đồi trồng bưởi hiệu quả kém rồi ghép mắt chanh vàng lên đó. Được 2 năm, chanh phát triển tốt, cho thu hoạch, tôi bán lại và thuê mua đất ở nơi khác để trồng chanh.



Hiện, diện tích đất trồng chanh vàng của gia đình anh Hà ở Hưng Yên và Bắc Ninh rơi vào khoảng 32 ha, sản lượng hàng trăm tấn/năm. Trong đó, 30% sản lượng cung ứng cho các chuỗi siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch, chợ đầu mối trong nước và 70% còn lại khẩu sang thị trường Lào với giá 30.000 đồng/kg.



Không chỉ bán quả chanh, nhận thấy nhu cầu chơi cây cảnh độc, lạ của người dân vào dịp Tết rất cao nên anh Hà quyết định làm việc mà chưa ai dám, đó là đánh cả một vườn chanh lên chậu tạo dáng chanh cảnh. Bắt đầu làm chanh cảnh từ năm 2017, anh Hà "thắng" liên tục từ đó đến giờ. Số lượng cây cảnh cung cấp ra thị trường không ngừng tăng lên qua từng lăm khi năm 2017 là 500 chậu, năm 2018, 2019 là 700 chậu. Những chậu canh cảnh độc, lạ, màu sắc vàng rực, bắt mắt được anh Hà bán với giá rất cao, chậu nhỏ giá từ 2-3 triệu đồng, chậu lớn lên đến hàng chục triệu đồng. Anh Hà cũng bắt đầu trồng thử nghiệm 12 ha chanh vàng của Mỹ, quả to như cam Vinh để sản xuất theo đơn đặt hàng bán ra thị trường với giá 65.000 đồng/kg và tung ra thị trường khoảng 1.000 chậu cảnh.



Chi phí sản xuất chanh không quá cao, chỉ khoảng 5.000 đồng/kg. Cây chống chịu được sâu bệnh, thời tiết lại tốt nên biên độ lợi nhuận của cây đạt khoảng 35%. Lợi nhuận từ cây chanh vàng đạt khoảng trên 5 tỷ đồng/năm.

Thành công nhờ chọn đúng "điểm rơi"



Sau 8 năm khởi nghiệp với nông nghiệp, anh Hà nhận ra, việc chọn "điểm rơi" là vô cùng quan trọng. Hiện giá chanh đang rất cao, cam canh thi lại rẻ nhưng anh Hà đang có 20 ha cam Canh khoảng 3 năm tuổi, vài năm nữa sẽ cho thu hoạch. Anh Hà tin lúc đó giá cam sẽ tăng trở lại. Cũng như với giống chanh vàng, anh Hà được về mặt thị trường nên không lo khâu đầu ra.



Theo anh Hà, khâu bảo quản sau thu hoạch của chúng ta quá yếu, thiếu một hệ thống kho lạnh đủ lớn để giảm áp lực thị trường ở thời điểm thu hoạch rộ nên các cùng chuyên trồng cây ăn quả luôn rơi vào tình trạng "được mùa mất giá". Vì vậy hiện anh Hà đang thuê một kho lạnh ở Bắc Ninh để bảo quả nông sản, sắp tới, anh ấp ủ xây dựng một kho lạnh để kéo dài thời gian bảo quản của chanh.



Nhận ra nếu chỉ làm một mình thì dù cố gắng đến mấy cũng không thể cung cấp đủ sản lượng cho thị trường, muốn đưa sản phẩm chanh vàng đi xa hơn thì phải liên kết với những nông dân khác. Anh Hà đã thành lập Hợp tác nông sản Phú Quý với 60 hộ nông dân tham gia, diện tích trồng chanh vàng Úc đạt khoảng 60 ha. Đó là chưa kể nhiều trang trại vệ tinh khác ở Thanh Hóa, Bắc Ninh do anh Hà cung cấp giống. Sản phẩm của các thành viên hợp tác xã đều do anh Hà đứng ra bao tiêu, phân phối cho các đầu mối. Vào mùa thu hoạch cứ 8h tối là mọi người mang hàng đến kiểm đếm, 4h sáng hôm sau xe vào vận chuyển.



"Với diện tích chanh hiện có của hợp tác xã thì đến năm 2021 chắc chắn sản lượng có lúc bị dồn ứ. Vì vậy, tôi quyết định không đầu tư mở rộng diện tích chanh của gia đình nữa mà xây kho lạnh để kéo dài thời gian bảo quản chanh, không tung ra thị trường ồ ạt ở thời điểm thu hoạch rộ. Dự kiến tháng 8/2020 tôi sẽ khởi công xây dựng… Tôi sẽ cố gắng hoàn thành việc xây dựng kho lạnh với công suất chứa khoảng 500 tấn, có kho lạnh tôi sẽ quyết định được thời điểm tung sản phẩm ra thị trường, thậm chí quyết định được giá cả", anh Hà tự tin.



Được biết, anh Hà cũng đang dự định tham gia chuỗi chế biến nước ép chanh của một doanh nghiệp. Giống chanh vàng Mỹ rất phù hợp với chế biến nước ép kiểu này. Anh Hà cũng xây dựng những trang trại vệ tinh chuyên làm phôi chanh cảnh, kỹ thuật tạo phôi do những công nhân chuyên làm cây cảnh ở Nam Điền (Nam Định) phụ trách.



"Riêng số tiền trả cho công nhân tạo phôi đã lên đến hàng trăm triệu đồng/năm, mỗi người một công đoạn nhưng quan trọng là cây chanh vàng đang mang lại thu nhập cho nhiều gia đình. Tôi dám khẳng định nhưng hộ tham gia trồng chanh trong Hợp tác xã Phú Quý đều cho thu nhập ổn định", anh Hà nói.



Tuy đang là thời điểm nhiều nông sản gặp khó khăn trong tiêu thụ vì COVID-19 nhưng anh Hà không quá bị ảnh hưởng vì sản phẩm chủ yếu xuất sang thị trường Lào và tiêu thụ nội địa.

Kiều Đỗ (t/h)