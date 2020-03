Nóng: Danh tính nữ ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc có 2 nhân viên nhiễm COVID-19

Đến ngày 1/3, tờ Edaily chính thức xác nhận danh tính nữ ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc có 2 nhân viên nhiễm COVID-19 chính là Chungha - chủ nhân của hàng loạt bản "hit" như "Roller Coaster", "Gotta Go", "Snapping"...





Báo chí Hàn đưa tin: Ca sĩ “A” đi cùng chuyến bay với staff (nhân viên) “B” ra nước ngoài để chụp photoshoot. Sau đó staff này có các triệu chứng sốt và ho, từng gặp rất nhiều người sau khi về nước. Sau đó, nữ ca sĩ “A” cùng những người xung quanh đang tự cách ly tại nhà, chờ kết quả xét nghiệm của staff “B”. Sáng 29/2, cộng đồng người hâm mộ Kpop vô cùng hoang mang về thông tin một nữ thần tượng Hàn Quốc bị nghi nhiễm COVID-19 sau khi trở về từ nước ngoài. Cụ thể, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, có 2 người trở về từ Tuần lễ thời trang Milan (Ý) đã dương tính với virus corona chủng mới bao gồm nhân viên của nữ ca sĩ, thần tượng nổi tiếng và một người phụ nữ 32 tuổi sống tại khu villa Cheongdam-dong đã bị cách li.Báo chí Hàn đưa tin: Ca sĩ “A” đi cùng chuyến bay với staff (nhân viên) “B” ra nước ngoài để chụp photoshoot. Sau đó staff này có các triệu chứng sốt và ho, từng gặp rất nhiều người sau khi về nước. Sau đó, nữ ca sĩ “A” cùng những người xung quanh đang tự cách ly tại nhà, chờ kết quả xét nghiệm của staff “B”.

Nữ ca sĩ Chungha.



Đến ngày 1/3, tờ Edaily đã chính thức xác nhận danh tính nữ ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc có 2 nhân viên nhiễm COVID-19 chính là Chungha - chủ nhân của hàng loạt bản "hit" như "Roller Coaster", "Gotta Go", "Snapping"... Theo đó, 2 nhân viên của Chungha sau khi trở về từ lịch trình tại Milan Fashion Week đã bị xác nhận nhiễm virus COVID-19.

Công ty chủ quản của Chungha - MNH Entertainment thông báo ngày 1/3: Một nhân viên trở về từ Ý ngày 24/2 đã có dấu hiệu phát sốt. Sau đó, nhân viên này được xác định dương tính với virus COVID-19. Tất cả những người đi cùng nhân viên trong chuyến công tác ở Ý đều được cách ly và kiểm tra, phát hiện thêm 1 trường hợp nhiễm virus cũng trong ekip của nữ ca sĩ Chungha. May mắn thay, Chungha và những người còn lại trong ekip đều nhận kết quả âm tính.

Sau vụ việc, MNH Entertainment cùng nữ ca sĩ đã quyết định hủy toàn bộ lịch comeback và các hoạt động khác để đảm bảo an toàn. Thông tin từ phía đại diện công ty còn bổ sung: "Chúng tôi chắc chắn sẽ thực hiện tốt các quy tắc an toàn cũng như khai báo trung thực mọi thông tin".

Thông cáo báo chí chính xác của MNH Entertainment:

"Xin chào chúng tôi là MNH Entertainment.

Nghệ sĩ của chúng tôi là nữ ca sĩ Chungha đã trở về Hàn Quốc vào ngày 24/2 sau khi kết thúc lịch trình tại Ý. Sau khi trở về, Chungha và toàn bộ nhân viên trong ekip đã lập tức đến Bệnh viện theo yêu cầu được xét nghiệm và tự cách ly.

Sau khi nhận được kết quả xét nghiệm vào ngày 1/3, chúng tôi phát hiện ra có một trường hợp bị nhiễm virus COVID-19, các nhân viên còn lại nhận kết quả âm tính. Theo đó, chúng tôi bắt đầu thực hiện các biện pháp cách ly theo yêu cầu của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh.

Vì lý do an toàn, tất cả lịch trình sẽ bị hủy, chúng tôi sẽ theo dõi và thực hiện các biện pháp an toàn cũng như khai báo trung thực mọi thông tin .

Cảm ơn mọi người vì đã nỗ lực trong việc khắc phục tình trạng dịch bệnh hiện nay. Chúng ta hãy cùng cố gắng hết sức để bảo vệ bản thân trong mùa dịch COVID-19 này", theo Trí Thức Trẻ.

MV mới của Chungha.

