Nóng mặt vì bị dọa đâm giữa cuộc nhậu, em vợ đấm anh rể xuất huyết não gây tử vong

Theo tin từ Người lao động, ngày 28/2, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Văn Sỹ (33 tuổi, trú tại xã Nghi An, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An về tội Giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự. Nạn nhân là anh Hoàng Văn T. (43 tuổi – anh rể Sỹ).

Theo cáo trạng, trưa ngày 6/10/2019, anh T. mời Sỹ đến nhà ăn nhậu. Trong lúc ngà ngà say, Sỹ mới trách anh rể hay chửi bới, đánh đạp chị gái và cháu. Bị em rể trách móc, anh T. nổi cơn tức giận cho rằng mình bị xúc phạm nên đã nói lại em rể. Hai bên xảy ra xô xát.

Thấy anh rể tức giận, Sỹ đứng dậy dắt xe ra về thì anh T. cầm dao và điếu cày giơ lên dọa và đòi đánh Sỹ. Bị thách thức, Sỹ dựng chân chống xe xuống đi vào “ngênh chiến”, xô ngã anh rể.

Bị cáo Cao Văn Đại lĩnh án 10 năm vì tội Giết người

Khi anh T. ngã xuống, Sỹ đè lên người rồi dùng tay đấm nhiều nhát vào mặt, đầu khiến nạn nhân gục tại chỗ. Phát hiện sự việc một số người thân đã đưa đến Bệnh viện cấp cứu. Sau đó ít phút anh T. tử vong. Bác sĩ xác định, nạn nhân bị xuất huyết não do chấn thương nặng.

Sự việc sau đó được trình báo cơ quan chức năng. Công an vào cuộc điều tra tiến hành bắt giữ, truy tố Sỹ về tội giết người. Hôm nay, TAND tỉnh Nghệ An đưa Sỹ ra xét xử sơ thẩm.

Tại phiên xét xử bị cáo thành khẩn khai báo nguyên nhân sự việc, động cơ gây án. Sỹ cho rằng, do uống rượu, không làm chủ được bản thân nên đã hành động như vậy. Sỹ cũng thể hiện sự ăn năn, hối cải về hành động của mình.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Cao Văn Sỹ 10 năm tù về tội Giết người . Sự việc trên khiến gia đình Sỹ đau khổ suốt một thời gian dài. Và có lẽ, bản thân Sỹ cũng phải chịu dày dò về tinh thân trong những năm tháng tiếp theo vì hành động bộc phát, gây mất mát đau thương cho người khác.

Your browser does not support HTML5 video.

"Chén chú" đâm chết "chén anh" trong cuộc nhậu

Nga Đỗ (t/h)