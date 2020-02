[Nóng]: Thêm 2 trường hợp dương tính với virus corona mới tại Vĩnh Phúc

Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 6/2, Bộ Y tế mới xác nhận thêm 2 trường hợp dương tính với virus corona chủng mới (nCoV), nâng tổng số người nhiễm virus gây bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV ở Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại lên 12 người.



Theo thông tin từ VTC, danh tính bệnh nhân đầu tiên tên là P., giới tính nữ, 49 tuổi. Người này làm ruộng, ngụ tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Được biết, P. là mẹ ruột của bệnh nhân N.T.D đã được xác định dương tính với nCoV trước đó. Bệnh nhân P. bắt đầu xuất hiện triệu chứng ho từ ngày 3/2.

Ảnh minh họa.

Bệnh nhân thứ 2 mới 16 tuổi, tên là N. N. đang là học sinh, cũng ngụ tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Bệnh nhân này cũng là người nhà bệnh nhân N.T.D, cụ thể, N. là em gái ruột của D. Hiện tại, N. đang có các triệu chứng như ho nhẹ, mệt mỏi.

Có thể thấy, cả 2 trường hợp này đều có chung tiền sử dịch tễ, đều là người nhà của bệnh nhân N.T.D. - 1 trong 7 người Việt Nam được Công ty TNHH Nihon Plast của Nhật Bản cử sang Trung Quốc tập huấn tại Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc - mới trở về Việt Nam ngày 17/1/2020 vừa qua.

Ảnh minh họa.

Kết quả xét nghiệm bằng kỹ thuật Realtime RT – PCR cho thấy, mẫu phẩm của 2 bệnh nhân dương tính với virus 2019-nCoV. Hiện, sức khỏe của cả hai người này vẫn đang ổn định.

Your browser does not support HTML5 video.

Bên trong bệnh viện dã chiến chống dịch bệnh do virus corona ở Vũ Hán