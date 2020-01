Nóng: Xác nhận người Thái Lan đầu tiên bị nhiễm loại virus lạ từ Vũ Hán

Được biết, người phụ nữ này bị nhiễm loại virus lạ sau khi trở về từ TP. Vũ Hán, Trung Quốc vào cuối năm ngoái. Hiện người phụ nữ 73 tuổi đang được điều trị tại một bệnh viện ở TP. Nakhon Pathom. Các quan chức y tế đã xác nhận bà bị nhiễm chủng virus corona. Hiện tại ở Thái Lan đã có 4 trường hợp nhiễm chủng virus lạ, trong đó có 3 du khách Trung Quốc và một công dân Thái Lan.

Các hành khách đang kiểm tra Sức Khỏe tại sân bay Suvarnabhumi – Thái Lan. Ảnh: Bangkok Post

Cục kiểm soát dịch bệnh Thái Lan mới đây cho biết du khách Trung Quốc thứ 2 bị nhiễm loại virus này đã được chữa khỏi và trở về nhà. Giám đốc Cục kiểm soát dịch bệnh Thái Lan, TS Sophon Iamsirithavorn cho biết người phụ nữ nói trên đã đi từ TP. Vũ Hán về Thái Lan vào ngày 13/1. Người này đã được cách ly sau khi phát hiện bị sốt, các kết quả xét nghiệm cho thấy bà đã bị nhiễm virus lạ từ Vũ Hán.

Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp, đề xuất các phương án phòng dịch viêm phổi do chủng virus mới gây ra. Tổ chức này nhận định bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV có khả năng lây truyền hạn chế từ người sang người. Các triệu chứng cho thấy dịch viêm phổi lạ lần này có thời gian ủ bệnh tương đối dài, các chuyên gia lo lắng những biện pháp phòng ngừa hiện nay có thể là chưa đủ để ngăn chặn sự lây lan của virus.

Có 6 trường hợp được ghi nhận đã thiệt mạng do virus cúm lạ

Hiện tại, chính quyền TP. Vũ Hán đã cấm buôn bán thực vật sống tại các chợ thực phẩm, sau khi phát hiện nơi bùng phát dịch là ở một khu chợ hải sản trong khu vực.

Rất may, tính đến thời điểm hiện tại, theo đánh giá của các chuyên gia, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh nào. Trước diễn biến phức tạp của virus cúm lạ Trung Quốc, Bộ Y tế cho biết sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh để đề phòng dịch có nguy cơ lan sang Việt Nam dịp Tết.

Chi Nguyễn (t/h)