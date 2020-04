Nốt mụn nhỏ sau 2 tháng hóa ung thư khiến người đàn ông phải cắt bỏ mũi

Anh P.K.P., 42 tuổi, trú tại Ba Vì, Hà Nội cho biết, anh xuất hiện một cục mụn nhỏ vùng chóp mũi từ lâu, không gây khó chịu gì nên cũng không để ý. Tuy nhiên, 2 tháng trở lại đây, khối u to lên rất nhanh kèm theo có loét, chảy dịch anh mới đi khám thì bất ngờ phát hiện ung thư



Trong vòng 14 ngày các bác sĩ thực hiện 2 cuộc phẫu thuật. Lần thứ nhất, các bác sĩ cắt bỏ khối u và nạo vét xung quanh, đồng thời lấy da từ vùng trán xuống để tạo hình mũi. Phần mũi mới được nuôi dưỡng bởi mạch máu lấy từ vùng trán trong vòng 2 tuần.



Ca phẫu thuật lần thứ hai các bác sĩ cắt bỏ mạch máu nuôi lấy từ vùng trán, đồng thời tạo hình thêm cho chiếc mũi.

Vùng mũi của anh P. trước và sau khi phẫu thuật



Anh P. chia sẻ vô cùng lo lắng vì gương mặt đáng sợ trước đây. May mắn được các bác sĩ tạo hình chiếc mũi trở về hình dáng vốn có.



Theo ThS.BS Trần Chí Dũng - khoa Ngoại Đầu Cổ đồng thời là người thực hiện ca phẫu thuật cho biết, lần cấy ghép đầu tiên là phức tạp nhất do khối u xâm lấn rộng vào sống mũi, chóp mũi, cánh mũi hai bên, trụ mũi, gốc mũi và một phần sụn nên các bác sĩ phải mất tới 3 giờ đồng hồ.



Được biết, tạo hình mũi là phẫu thuật tạo hình phức tạp bậc nhất ở vùng mặt, đặc biệt khi khối u có kích thước lớn, đã xâm lấn. Ca phẫu thuật này vô cùng may mắn khi cho kết quả khả quan.

Bệnh nhân được tạo hình chiếc mũi hoàn chỉnh

BS. Dũng lưu ý, ung thư da vùng mặt thường xuất hiện trên nền những sẹo cũ, các vết loét nhỏ từ mụn cơm hay nốt ruồi nên người bệnh thường ít chú ý. Nếu được phát hiện và can thiệp sớm sẽ tránh tổn thương lan rộng và ăn sâu.

Mặt khác, phẫu thuật tạo hình cho bệnh nhân có khối u vùng mặt thường gặp nhiều rủi ro, phải chú ý tới yếu tố thẩm mỹ sâu phẫu thuật. Tại Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội, các bác sĩ có chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm luôn chú trọng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, cũng như cập nhật các kỹ thuật tiên tiến đảm bảo yêu cầu chữa trị của người bệnh.

Ung thư da dễ điều trị nếu được phát hiện sớm. Video: Tuổi trẻ