NSND Lệ Thủy: 'Phụ nữ dù nổi tiếng thế nào khi về nhà vẫn nên ở vị trí thấp hơn chồng một chút'

Người làm nghệ thuật mà có chồng hoặc vợ ngoài ngành rất dễ nảy sinh mâu thuẫn. Một phần vì giới nghệ sĩ vốn lắm thị phi, nhiều đồn thổi phần khác vì đặc thù nghề nghiệp bận rộn, thường xuyên đi sớm về khuya, khó có thời gian chăm sóc cho gia đình . Với NSND Lệ Thủy thì khác, cuộc hôn nhân kéo dài hơn 40 năm qua vẫn tròn đầy, hạnh phúc khiến nhiều người người ngưỡng mộ.

Sẽ ca tới khi nào không thể đứng được trên sân khấu

NSND Lệ Thủy sinh năm 1948 trong một gia đình nghèo ở miền quê Vĩnh Long. Là con lớn trong nhà nên bà đã phải nghỉ học sớm để phụ giúp gia đình mưu sinh trên Sài Gòn. Niềm đam mê ca hát đến với bà cũng từ những tháng ngày nhọc nhằn làm nụng thuở nhỏ. Nhà đông con nên chị cả luôn phải chăm lo cho đàn em thơ. Lúc vui thì cả lũ hò hét nô đùa nhưng lắm lúc mệt dỗ đứa này xong đến lượt đứa kia khóc.

NSND Lệ Thủy đi hát từ năm 12-13 tuổi

Hồi đó, nhà kế bên có tiệm sửa radio, ông chủ tối ngày mở cải lương. Người chị cả khi ấy mới 10 tuổi nghe riết thành thuộc nên cũng tập tành hát cả lương để ru em. Tình cờ một ông trong ban văn nghệ xóm nghe được, thấy cô bé Lệ Thủy có chất giọng trời phú nên khuyên đi học ca cổ. Nhà ai có đám hiếu đám hỷ gì đều kêu bé Thủy tới hát, họ trả cho mấy đồng đỡ đần cha mẹ. Kể từ đó, cô bé Lệ Thủy theo thầy Năm Truyền làm thợ cắt tóc ở Khánh Hội để học ca cổ rồi được cử đi học cải lương bài bản với nhạc sĩ Tám Đen.

Từ năm 12 tuổi, Lệ Thủy được gửi làm con nuôi ông bà Mười Của – đánh đàn ở gánh hát Trâm Vàng. Từ đó, cô gái nhỏ theo những chuyến lưu diễn của gánh hát, được học hỏi rồi thử vai rồi bắt đầu sự nghiệp ca hát.

Trải qua 60 năm ca hát, NSND Lệ Thủy nói đã dành cả cuộc đời cho những chuyến lưu diễn. Bà từng rong ruổi khắp các sân khấu từ nơi tạm bợ được đóng bằng vài tấm ván tới những sân khấu hoành tráng nhất. Đến giờ đã ngoài 70 tuổi, bà vẫ miệt mài về những vùng quê ở miền Tây Nam Bộ, đứng trên những sân khấu tạm bợ ở hội chợ hay nhà văn hóa thôn để hát cho bà con nghe. Bà nói hồi trẻ đi hát vì kiếm tiền, kiếm danh tiếng, còn bây giờ làm nghệ thuật với tâm thế vui chơi, hưởng thụ tuổi già. Mỗi tháng bà dành từ 15 - 20 ngày để đi hát ở các tỉnh, vùng sâu vùng xa.

Với bà vừa đi hát, kết hợp thưởng ngoạn ngắm cảnh với con cháu như là liều thuốc chống lại tuổi già, nếu chỉ chăm chăm nằm một chỗ, chắc cả trăm bệnh "ghé thăm". "Nhiều khán giả biết tôi lớn tuổi, giọng không còn như xưa nên bảo rằng cứ đứng nói chuyện, tâm sự là được", bà kể lại và không khỏi xúc động.

Nhiều người nói, tại sao và vẫn miệt mài đi hát ở những vùng quê xa xôi trong khi đồng nghiệp, đàn em đã ngồi ghế nóng chấm thi rồi nhận cát xê khủng. Giọng ca cải lương gạo cội chỉ tâm niệm được phụng sự khán giả. "Khi nào còn đứng được trên sân khấu thì tôi không ngồi ghế giám khảo. Vả lại, tôi có chứng bệnh không ngồi lâu được.

Một show ghi hình kéo dài mấy tiếng đồng hồ, không thể ngồi chấm thi mà vặn người sửa lưng được", NSND Lệ Thủy tâm sự. Bà nói mình mang bản tính của người miền Tây có sao nói vậy, hay thì khen dở thì chê thẳng nên không hợp làm giám khảo chấm thi. Mấy chục năm sự nghiệp bà không muốn chỉ vì một câu nói mà đánh mất tình cảm của khán giả đã dành cho mình suốt bao năm qua.

NSND Lệ Thủy cùng chồng (bên phải) và con trai

Quyết định làm hồi ký để kể về cuộc đời và sự nghiệp của chính mình dưới dạng phim ca nhạc, NSND Lệ Thủy mong muốn đó vừa là lưu dấu kỷ niệm đồng thời là di sản tinh thần để lại cho con cháu. Cuốn hồi ký bằng âm nhạc mang chủ đề “Một kiếp cầm ca - Sinh ra để hát” được ca nhạc sĩ Dương Đình Trí (con trai NSND Lệ Thủy) đặt tên.

Bà chia sẻ dự án gồm 32 tập phim đã được bà và gia đình ấp ủ suốt mười mấy năm. Bà cũng như bao nghệ sĩ khác lo sợ những câu chuyện rất thật về cuộc đời, về những góc khuất sự nghiệp sẽ bị dư luận chỉ trích. Dù vậy, bà vẫn nói với con trai và ê kíp thực hiện hãy để cuốn hồi ký trung thực nhất có thể. Đó sẽ là sản phẩm chứa đựng cả những cay đắng, ê chề nhất trong sự nghiệp 60 năm ca hát. "Cuộc đời Lệ Thủy đến từng này tuổi, khán giả có khi còn rõ hơn cả tôi. Những thông tin hậu trường, những điều khuất tất khi mang lên dẫu có thể khiến nhiều người bất ngờ, thậm chí phản ứng thì tôi cũng xin mọi người theo dõi với tâm thế nhẹ nhàng", NSND Lệ Thủy chi sẻ.

Rũ bỏ hào quang và danh tiếng sau cánh cửa

Không chỉ được mến mộ vì giọng hát, rất nhiều đồng nghiệp và công chúng còn đặc biệt ngưỡng mộ gia đình của NSND Lệ Thủy. Cuộc hôn nhân viên mãn với người chồng không phải là người làm nghệ thuật khiến người ta tò mò làm sao bà có thể giữ gìn hạnh phúc gia đình suốt mấy chục năm.

Bà chia sẻ quan điểm, bản thân là một nghệ sĩ nếu lấy chồng cùng ngành thì ai sẽ là người chăm lo dạy dỗ con cái. Hồi đó, thiếu nữ Lệ Thủy xác định phải lấy một người chồng không làm nghề nghệ thuật để giúp mình dạy dỗ con cái. Có thể vì lý do đó mà Lệ Thủy "đổ" anh chàng kỹ sư kinh tế Đình Trúc người Quảng Ngãi ở trọ ngay trước hẻm nhà mình. Lệ Thủy năm đó là giọng ca vang danh khắp cả nước nhưng lại chọn yêu một anh kỹ sư hiền lành, không phải đại gia quyền thế.

Kết hôn từ năm 1972, hơn 40 năm qua cuộc hôn nhân của NSND Lệ Thủy luôn êm đềm và không tai tiếng. Bà chia sẻ để giữ gìn một cuộc hôn nhân, vai trò của người phụ nữ cô cùng quan trọng.

“Với tôi, khi đã xác định lập gia đình thì mình cũng như bao người phụ nữ khác. Tôi chưa bao giờ đặt tâm thế mình là một người nghệ sĩ khi làm vợ, làm mẹ. Ở ngoài, có thể Lệ Thủy nổi tiếng đình đám, nhưng khi đã bước vào thềm nhà thì tôi bỏ hết những điều đó phía sau cánh cửa”. Bà chia sẻ, cuộc hôn nhân vốn là một cái tổ chim.

Người vợ phải biết vun vén, có trách nhiệm chăm lo gia đình thì cái tổ ấm ấy mới được lâu dài. Điều quan trọng nhất mà NSND Lệ Thủy chia sẻ đó là dù ở ngoài có địa vị cao sang như thế nào nhưng khi về nhà người vợ vẫn nên đặt vị trí của mình thấp hơn chồng một chút.

Là một người nghệ sĩ, NSND Lệ Thủy bao năm qua phải sắp xếp thời gian cân bằng giữa sự nghiệp và cuộc sống gia đình. Bà tự đặt ra nguyên tắc cho mình: Lúc chưa có con, có thể lưu diễn 2-3 tháng trời mới về nhưng khi đã có con nhỏ thì phải biết sắp xếp hợp lý.

“Chẳng hạn, khi ký với đoàn, tôi ra điều kiện cho mình nghỉ ngày Chủ nhật ở nhà với chồng con. Sau năm 1975 đoàn ít đi diễn xa hơn, chủ yếu là ở quanh gần thành phố nên bận rộn thế nào, cứ 6h chiều là cả nhà ăn cơm cùng nhau”, nghệ sĩ 72 tuổi chia sẻ. Là một người vợ, người mẹ, người giữ gìn tổ ấm NSND Lệ Thủy đặc biệt coi trọng việc nấu những bữa ăn cho chồng con. Với bà, bữa cơm là thời gian cả nhà quay quần bên nhau, nói chuyện chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Trong ngày phải có ít nhất 1 bữa cả nhà ăn cùng nhau. Đặc biệt, bà không bao giờ nhận show đêm 30 và ngày mùng 1 Tết, có trả bao nhiêu tiền cũng không nhận.

NSND Lệ Thủy cùng con trai Đình Trí

Một điều quan trọng mà người vợ, người mẹ Lệ Thủy luôn tâm đắc đó là không nghe người ngoài đàm tiếu mà dẫn tới những hành xử không đúng mực với chồng. Thực tế đã có không ít gia đình nghệ sĩ tan vỡ chỉ vì những tin đồn ác ý.

Gia đình NSND Lệ Thủy cũng không ngoại lệ, những tin đồn thất thiệt bủa vây từng khiến hai đứa con Thụy Hiếu và Đình Trí hoang mang, lo lắng. Mỗi lúc như vậy, người mẹ hiền lại bình tĩnh đối mặt, giải thích cho các con an tâm. NSND Lệ Thủy chia sẻ điều may mắn nhất trong cuộc đời là luôn có gia đình, chồng con bên cạnh an ủi, lo lắng.

Đối với bà hiện tại, điều quan trọng nhất vẫn là gia đình, thứ hai là Sức Khỏe . Trải qua đủ mọi cay đắng tủi nhục của cuộc đời, giờ đây ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy” giọng ca cải lương gạo cội thầm biết ơn khán giả đã dành sự mến mộ cho mình suốt hàng chục năm qua. Vì trân trọng tình thương của mọi người nên dù xa xôi cách mấy khi vẫn còn sứ khỏe bà vẫn muốn mang tiếng hát phục vụ khán giả.





Hà Ly (t/h)