NSƯT Ngọc Huyền lần đầu trải lòng hậu ly hôn danh hài Chí Trung

Thông tin NSƯT Chí Trung ly hôn, chấm dứt chuyện tình đẹp như mơ kéo dài hơn 30 năm với NSƯT Ngọc Huyền vẫn khiến công chúng không khỏi tiếc nuối.

Nguyên nhân là do, Ngọc Huyền vốn là con gái của ông chủ tiệm ảnh Đại Tân - Phố Huế nức tiếng Hà Thành ở thập niên 80 thế kỉ trước. Còn Chí Trung dù là con trai của gia đình có truyền thống nghệ thuật nhưng thực sự rất nghèo. Anh sống cùng mẹ trong căn tập thể rộng vẻn vẹn 10m2 cộng thêm 1 gác xép nhỏ.

Nữ nghệ sĩ cho hay hiện tại mọi sóng gió, khủng hoảng đã qua đi, chị chỉ mong được sống yên bình. "Với tôi, niềm vui của những tháng ngày hiện tại là được sống an yên bên con cháu. Chuyện đã qua tôi không còn vướng bận”, Ngọc Huyền bày tỏ.

Nữ nghệ sĩ quây quần bên con cháu, bạn bè

Còn về người bạn gái mới của Chí Trung là doanh nhân xinh đẹp Ý Lan, kém anh 17 tuổi. Cả hai thường xuất hiện bên nhau rất hạnh phúc trong các sự kiện, thường xuyên cùng nhau đi du lịch Dubai, Nhật Bản…



Chính Ý Lan từng tiết lộ, cách đây 2 năm cô mở thêm một spa dành cho nam giới nên muốn mời một nam nghệ sĩ nổi tiếng quay hình ảnh quảng bá cho thương hiệu mới. Khi đó, cô quen biết diễn viên Đàm Hằng và được anh gợi ý “sếp” của mình là nghệ sĩ Chí Trung. Lần đó dù hợp tác không thành nhưng lại mở ra mối quan hệ mới giữa hai người.

Giờ đây khi việc kinh doanh spa nam đã dừng lại nhưng mối quan hệ của Ý Lan với nghệ sĩ Chí Trung vẫn tiếp tục tốt đẹp và thu hút sự quan tâm của nhiều người.



Ý Lan tâm sự, bề ngoài Chí Trung là người hoạt ngôn, luôn tạo bầu không khí vui vẻ, mang tiếng cười đến cho mọi người nhưng thực tế anh lại là người sống khá nội tâm, mang nhiều tâm sự.



Bạn gái mới tiết lộ, lúc mới quen biết thì Chí Tung cùng vợ đã không sống cùng nhau nữa. "Trên danh nghĩa là một người bạn, tôi khuyên anh hãy hàn gắn với chị để hai người tiếp tục mối quan hệ như xưa. Anh nói, việc đó bản thân anh đã nhiều lần nỗ lực và mong muốn nhưng rồi cuối cùng, đành phải thuận theo chữ “duyên”. Anh nói với chị rằng, có lẽ giữa anh và Huyền đã hết duyên nợ với nhau.

Nữ doanh nhân tâm sự thẳng thắn, vì cũng từng một lần đổ vỡ hôn nhân cách đây 3 năm nên chị rất thấu hiểu cảm xúc của NSƯT Ngọc Huyền, của người phụ nữ không giữ được hạnh phúc gia đình. Vì vậy, dù đã xác định nghiêm túc mối quan hệ với Chí Trung nhưng chị luôn cố gắng để câu chuyện của mình không trở nên ồn ào, tránh gây tổn thương cho những người có liên quan đến cuộc đời anh.

