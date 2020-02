Hé lộ nguyên nhân sâu xa khiến NSƯT Vũ Mạnh Dũng bị anh vợ ngáo đá ra tay sát hại

Liên quan đến vụ NSƯT Vũ Mạnh Dũng (Phó đoàn trưởng - Đoàn Ca kịch của Nhà hát nhạc Vũ kịch Việt Nam) bị anh rể ra tay sát hại, chiều 19/2, Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp Dương Quang Bình (43 tuổi) để điều tra về hành vi Giết người.

Dương Quang Bình được xác định là đối tượng đã dùng dao sát hại NSƯT Vũ Mạnh Dũng trong đêm 18/2. Điều tra ban đầu xác định, Bình là anh vợ của NSƯT Vũ Mạnh Dũng. Đối tượng Bình vì có mâu thuẫn, cho rằng gia đình em gái lắp camera theo dõi nhà mình nên đã khóa trái cửa, đốt xe trong nhà rồi trèo tường sang nhà em gái bên cạnh, đâm em rể gục tại chỗ.

Về thông tin nghi phạm gây án trong tình trạng Về thông tin nghi phạm gây án trong tình trạng ngáo đá , lực lượng chức năng cho biết cơ quan điều tra sẽ đề nghị các đơn vị nghiệp vụ xác định Bình có sử dụng chất ma túy hay không. Tuy nhiên, công an khẳng định, Bình có tiền sử tâm thần, từng chữa trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương từ 11/6 đến 7/8/2019.



Như đã đưa tin trước đó, tối 18/2, Dương Quang Bình tự đốt xe máy, xông vào nhà em gái rồi dùng dao đâm chết em rể. Vụ án xảy ra tại ngõ 609, đường Bạch Đằng (phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm). Nạn nhân bị đâm chết là NSƯT Vũ Mạnh Dũng.



Zing.vn đưa tin, hàng xóm và đại diện tổ dân phố cho biết Bình nghiện ma túy, nhiều lần được đưa đi cai nghiện. Bình thường có mâu thuẫn với người thân trong gia đình. Trước đó, gia đình NSƯT Vũ Mạnh Dũng mua lại ngôi nhà sát nhà Bình rồi chuyển về ngõ 609 Bạch Đằng.

Người phụ nữ hàng xóm tên H. kể, ban đầu Bình định đâm chính anh trai nhưng bố đẻ kịp kéo người anh vào nhà. Khi bị công an tiếp cận để phá cửa, Bình bỏ trốn bằng cửa sau nhà. Công an đuổi theo nhưng không hiểu sao Bình quay lại nhà. Đúng lúc này, anh Dũng đang loay hoay chỉnh lại chiếc tủ lạnh bị đổ thì bị anh vợ đâm gục tại chỗ.



Vợ nạn nhân cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, chị đang ở trên gác cùng các con, chỉ có mình anh Dũng dưới nhà. Khi chạy xuống chị đã thấy chồng nằm gục tại chỗ. Nạn nhân ra đi ở tuổi 43, để lại 4 người con, gồm 3 con gái và bé trai 4 tháng tuổi.



