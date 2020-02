Đồng nghiệp xót xa tiếc thương NSƯT Vũ Mạnh Dũng đột ngột qua đời ở tuổi 43

Vào đêm ngày 18/2, Vũ Mạnh Dũng - một trong những giọng ca opera số 1 Việt Nam sở hữu chất giọng giọng Nam trung (Bariton) đột ngột qua đời khiến nhiều người không khỏi xót xa. NSƯT Vũ Mạnh Dũng là ca sĩ solist của Nhà hát Vũ Kịch Việt Nam, là giảng viên cộng tác tại Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc qua Việt Nam; giảng viên cộng tác Khoa Thanh nhạc, ĐH VHNT Quân đội và là Phó đoàn trưởng đoàn hát Nhà hát Nhạc vũ Kịch Việt Nam.

Sự ra đi đột ngột của cố nghệ sĩ, nhiều đồng nghiệp đã bày tỏ nỗi xót xa, đau đớn trước một tài năng đã luôn cống hiến hết mình cho âm nhạc Việt Nam. Đạo diễn Huyền Nga đã chia sẻ trên trang cá nhân của mình: "Bạn ơi, cảm ơn bạn về những gì bạn đã cống hiến cho nghệ thuật Opera nước mình, cho nền Thanh Nhạc VN và đặc biệt là một người đồng nghiệp, một người bạn tâm huyết, chân thành của tớ. Bạn ra đi thanh thản và “ Cất cao tiếng hát” ở nơi ấy cùng các Thiên thần nhé! Vĩnh biệt bạn!". Đạo diễn cũng cho biết nhà hát đang nung nấu kế hoạch dựng vở Opera bằng tiếng Ý nổi tiếng của thiên tài âm nhạc W.A.Mozart 'Cosi fan tutte' với vai chính sẽ do NSƯT Vũ Mạnh Dũng đảm nhiệm.

Trao đổi với Vietnamnet , nhạc sĩ Quang Long cũng bày tỏ nỗi bàng hoàng, ngỡ ngàng trước tin dữ. Anh cho biết mình luôn ấn tượng với cố nghệ sĩ bởi độ 'chín' trong từng vai diễn, với giọng hát tốt và cách diễn đạt tâm lý nhân vật tài tình, chạm đến tâm can của khán giả. Nhạc sĩ Quang Long chia sẻ:"Ngoài đời, cảm nhận của tôi về Dũng là một con người hiền lành, tốt tính, chan hòa với mọi người. Dường như anh không làm mất lòng ai bao giờ. Vâng, giờ thì thật đau buồn nói lời vĩnh biệt một nghệ sĩ tài năng đang độ sung sức của nghệ thuật Opera Việt Nam, một người bạn của tôi và rất nhiều anh chị em bạn bè trường nhạc (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam)".

Cũng đau xót trước sự ra đi của NSƯT Vũ Mạnh Dũng, NSƯT Kim Tiến đã đăng tải trên trang cá nhân của cố nghệ sĩ lời chia buồn:"Vũ Mạnh Dũng... Đây là tấm ảnh chị phải mất đến nửa giờ để tìm lại khi hay tin em mất... Bàng hoàng ... sốc thật sự ... Không có nhiều kỉ niệm dù cùng một đoàn khá lâu, vì mỗi người theo đuổi một con đường... Đây là tấm ảnh chụp bữa cơm dưới trời mưa trong chuyến lưu diễn Hội An hơn 10 năm trước ... Chị thấy chúng ta quá mong manh giữa biển đời đầy bất trắc... mong em thanh thản buông dương gian về hát bên các Thiên Thần!"

Nghệ sĩ Opera Đào Tố Loan xót xa chia sẻ mình biết tin ngay trong đêm gần nhà nghệ sĩ Mạnh Dũng. "Anh ấy ra đi thật rồi. Đau xót quá! Có những nỗi đau xót không thể cất thành lời. Anh ấy ra đi quá đột ngột khiến tất cả mọi người đều đau xót, quá đau xót và bàng hoàng", Đào Tố Loan bày tỏ. Giọng ca Opera sáng giá Việt Nam Phạm Khánh Ngọc cũng bàng hoàng tâm sự:"Anh ấy mất rồi. Từ tối qua đến giờ tôi vẫn không tin. Anh chị em mới diễn cùng nhau đây mà".

NSƯT Vũ Mạnh Dũng tốt nghiệp cử nhân sư phạm âm nhạc tại trường Cao đẳng sư phạm Nhạc Họa Trung ương. Đến năm 2009, cố nghệ sĩ đã xuất sắc tốt nghiệp Thạc sĩ Chuyên ngành Biểu diễn Opera tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Anh đã từng đạt rất nhiều huy chương và giải thưởng cao quý như Huy chương vàng bài hát “Người là niềm tin tất thắng” của nhạc sĩ Chu Minh, Hội diễn ngành giáo dục toàn quốc năm 2004; Đoạt giải Nhì cuộc thi hát “Thính phòng Nhạc kịch toàn quốc năm 2009”; Cúp Vàng “Festival mùa xuân tháng tư 2016” tại Bình Nhưỡng – CHDCND Triều Tiên...

Cố nghệ sĩ đã từng đảm nhiệm nhiều vai chính trong các vở Opera như Don Alfonso trong vở “Cosi fan tutte” V.A.Mozart; Colline trong vở “La Boheme” của Puccini; Vai Merlin phù thủy trong vở “Người đi qua thung lũng”. Vũ Mạnh Dũng vừa được phong tặng danh hiệu NSƯT vào năm 2019 vừa qua...

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân khiến NSƯT Mạnh Dũng qua đời là do bị em rể sát hại. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Chi Nguyễn (t/h)