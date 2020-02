Tiết lộ quá trình điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus corona tại Thanh Hóa cho tới khi được xuất viện

Đó là trường hợp của nữ bệnh nhân N.T.T. (25 tuổi, quê tại tại xã Định Hòa, Yên Định) là công nhân Công ty Nihonplas.

Bệnh nhân được điều trị tại khoa Bệnh Nhiệt đới - BV đa khoa tỉnh Thanh Hóa



Trước đó, chị T. cùng đoàn với 8 công nhân được Công ty cử sang quận Đông Tây Hồ, Vũ Hán (Trung Quốc) đào tạo khoảng 2 tháng trước. Ngày 17/1, cả đoàn về Việt Nam bằng đường hàng không tại sân bay Nội Bài, sau đó được công ty đón bằng xe công ty di chuyển về trụ sở tại xã Thiện Kế, huyện Bình Sơn, tỉnh Vĩnh Phúc.



Ngày 23/1, chị T. bắt xe ra bến xe Giáp Bát và di chuyển bằng xe khách về xã Định Hòa, huyện Yên Định, Thanh Hóa. Đến khoảng 22h00 cùng ngày, bệnh nhân có biểu hiện viêm long hô hấp, sốt nhẹ, ho.

Ngay khi nhập viện, các bác sĩ đã cho cách ly theo đúng quy định và thực hiện các biện pháp phòng hộ cho bệnh nhân, người nhà và nhân viên y tế. Kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho hay bệnh nhân dương tính với virus corona.

Bệnh nhân T. xuất viện lúc 10h sáng 3/2. Ảnh: Báo Thanh Hóa



Bệnh nhân được điều trị tích cực theo phác đồ và hướng dẫn của Bộ Y tế trong 4 ngày. Đến chiều 28/1 (mùng 4 tết Canh tý) bệnh nhân đã hết sốt, không còn khó thở, giảm ho, các chỉ số sinh tồn đều trong giới hạn bình thường. Đến chiều 30/1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thông báo kết quả xét nghiệm của bệnh nhân dương tính với nCoV.



Đến sáng 31/1/2020, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã lấy mẫu xét nghiệm lần 2 và đến chiều ngày 2/2 trả kết quả xét nghiệm âm tính với virus nCoV.



Ngoài ra, tại BV đa khoa tỉnh Thanh Hóa đang cách ly theo dõi 4 bệnh nhân nghi nhiễm virus corona khác.



Trước bệnh nhân này, tại BV Chợ Rẫy đã điều trị thành công cho hai cha con người Trung Quốc là hai trường hợp đầu tiên nhiễm virus corona tại Việt Nam. Trong đó, người con là anh Li Zichao (28 tuổi) sống tại Vĩnh Long đã khỏi bệnh. Còn người cha Li Ding (sinh năm 1954) đang sức khỏe tiến triển tốt.



