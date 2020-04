Nữ ca sĩ Pink cùng con trai 3 tuổi nhiễm COVID-19, kêu gọi mọi người `ở nhà` phòng dịch

Theo Daily Mail, nữ ca sĩ Pink - chủ nhân bản hit đình đám một thời 'Just Give Me a Reason' đã thông báo trên trang Instagram cá nhân rằng cô đã nhiễm COVID-19 . Trong bài viết, nữ ca sĩ cho hay cô cùng cậu con trai 3 tuổi đã được xét nghiệm, kết quả khẳng định dương tính với COVID-19.'

Trên Instagram cá nhân, nữ ca sĩ viết: "Khoảng 2 tuần trước, tôi và cậu con trai 3 tuổi Jameson bắt đầu có những triệu chứng nhiễm COVID-19. Rất may mắn bác sĩ riêng của gia đình đã tiến hành xét nghiệm kịp thời và tôi có kết quả dương tính. gia đình chúng tôi đã cách ly tại nhà riêng và chúng tôi thực hiện những việc cần làm trong vòng 2 tuần theo lời chỉ dẫn của bác sĩ. Một vài ngày trước chúng tôi đã được xét nghiệm lại và thật may mắn rằng kết quả là âm tính".

Cũng trong bài đăng này, nữ ca sĩ đã khẩn thiết cảnh báo cũng như kêu gọi mọi người cảnh giác trước COVID-19: "Căn bệnh này là thật và vô cùng nghiêm trọng. Mọi người cần phải biết rằng căn bệnh này gây ảnh hưởng tới cả người trẻ và người già, cả người khoẻ mạnh lẫn đau ốm, giàu hay nghèo. Chúng ta cần phải được xét nghiệm miễn phí và rộng rãi để bảo vệ trẻ em, gia đình, bạn bè và cộng đồng".

Được biết, sau đó nữ ca sĩ đã quyết định quyên góp 1 triệu USD (khoảng 23 tỷ động) để phòng dịch COVID-19. Trong đó, 1 nửa cô quyên góp cho bệnh lý xung quanh COVID-10 tại Bệnh viện ĐH Temple, Philadelphia nơi mẹ cô - bà Judy Moor - đang công tác; 1 nửa còn lại ủng hộ cho Quỹ Khủng hoảng Khẩn cấp COVID-19 tại Los Angeles cùng lời cảm ơn chân thành dành cho các y bác sĩ, nhân viên y tế đang dốc sức đẩy lùi đại dịch, cứu giúp người bệnh.

Nữ ca sĩ cũng không quên kêu gọi người hâm mộ và những người khác trong vòng 2 tuần tới không được ra khỏi nhà để hạn chế dịch bệnh lây lan, bùng phát. Cô viết: "Mọi người làm ơn hãy ở yên trong nhà".

Được biết, ngoài bé Jameson 3 tuổi, Pink còn có một cô con gái tên Willow 9 tuổi, rất may cô bé không bị nhiễm COVID-19. Nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ hình ảnh của 2 nhóc cưng trên trang mạng xã hội

Chi Nguyễn (t/h)