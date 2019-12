Nữ chính ‘Mắt Biếc’ chia sẻ bí quyết để có suối tóc dày mượt như tơ

Ngoài đôi mắt to tròn có hồn, nữ diễn viên trẻ Trúc Anh còn khiến nhiều người ấn tượng bởi mái tóc dài mượt, bồng bềnh. Trúc Anh cũng không ngại ngần chia sẻ, bí quyết giúp cô nàng có được mái tóc đẹp “vạn người mê” như vậy chính là thói quen dùng Vitamin B1 để gội đầu

Cô nàng cho biết, thực tế vitamin B1 rất tốt cho tóc. Nhiều người cũng từng lựa chọn loại vitamin này để dưỡng tóc bởi nó có tác dụng tốt trong việc thúc đẩy tuần hoàn máu dưới da đầu, từ đó nuôi dưỡng tóc khỏe mạnh và kích thích tóc mọc nhanh và dày hơn.



Bên cạnh đó, Vitamin B1 còn cung cấp độ ẩm cho da đầu và ngăn ngừa việc rụng tóc . Do đó, nữ diễn viên trẻ của " Mắt Biếc " coi mẹo dùng vitamin B1 để gội đầu là “thần dược” giúp mái tóc dài nhanh và dày hơn trông thấy. Thậm chí nhiều khi cô nàng còn phải ngưng sử dụng một thời gian vì lo tóc sẽ mọc quá dày.

Bí quyết gội đầu bằng vitamin B1 được cô nàng Trúc Anh chia sẻ.

- Mua loại vitamin B1 nào cũng được, chỉ cần ra nhà thuốc hỏi mua. Nếu mua loại viên nén thì phải nghiền ra, dùng viên con nhộng thì tách viên ra sẽ có luôn bột trắng ở trong.



Cách dùng: Hòa tan vitamin B1 với dầu gội và gội như bình thường. Tùy tóc mỗi người mà ước chừng lượng vitamin B1 cho vào. Như Trúc Anh, mỗi lần cô nàng gội khoảng 3 pump dầu gội với 10 viên vitamin B1.



