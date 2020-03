Nữ diễn viên xinh đẹp Olga Kurylenko thủ vai Bond Girl nhiễm COVID-19

Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, nữ diễn viên xinh đẹp Olga Kurylenko thủ vai Bond Girl thông báo cô đã dương tình với COVID-19 . Nữ diễn viên chia sẻ: "Tôi đã được chẩn đoán mắc virus corona và đang cách ly ở nhà. Trước đó, tôi đã ốm một tuần với các triệu chứng như sốt và mệt mỏi". Cô cũng khuyên nhủ người hâm mộ hãy chăm sóc Sức Khỏe và đừng coi thường đại dịch COVID-19.

Bài đăng của nữ diễn viên trên Instagram cá nhân

Trước tình hình này, nhà sản xuất bộ phim Matin Calme (Calm Morning) mà Bond Girl đang thủ vai chính thông báo êkip quyết định hoãn quay phim nay do lo ngại virus. Đây là tác phẩm điện ảnh với sự kết hợp của Hàn Quốc và Pháp, với sự góp mặt của tài tử Yooo Yeon Seok.

Một cảnh trong bộ phim Quantum of Solace

Olga Kurylenko SN 1979, là một người mẫu nổi tiếng người Pháp gốc Ukraina trước khi cô lấn sân sang làm diễn viên . Năm 2008, cô bất ngờ xuất sắc vượt qua hơn 400 ứng cử viên sáng giá để giành lấy vai Bond Girl Camille trong Quantum of Solace thuộc loạt phim điệp viên James Bond (2008) nổi đình đám. Nhân vận Bond Girl Camille là một người mạnh mẽ, kiên định nhưng lại không kém phần mong manh, nhạy cảm. Cô từng thừa nhận đây là một vai diễn khó nhằn trong sự nghiệp diễn xuất của mình.

Bộ phim Quantum of Solace có sự xuất hiện của Olga Kurylenko

Trước đó vào ngày 12/3, nam diễn viên nổi tiếng Tom Hanks cũng khiến nhiều người hâm mộ lo lắng khi thông báo ông và vợ mình, Rita Wilson đã nhiễm COVID-19. Theo đó, nam diễn viên đã chia sẻ trên Instagram của mình như sau:

"Xin chào mọi người! Rita và tôi đang ở Úc. Chúng tôi có cảm thấy mệt mỏi, giống đang mắc bệnh cúm và cơ thể đau nhức. Rita thì chịu đựng những cơn run, chúng cứ đến và đi. Chúng tôi cũng bị sốt nhẹ nữa.

Để chắc chắn, như thế giới đang cần mỗi chúng ta lúc này, chúng tôi đã đi xét nghiệm virus corona và cả hai đều phát hiện dương tính với virus này. Vậy phải cần làm gì tiếp theo?

Chúng tôi phải tuân thủ các quy trình do các quan chức y tế hướng dẫn. gia đình Hanks sẽ được cách ly để bảo đảm an toàn và sức khoẻ cho cộng đồng. Chuyện gì đến sẽ đến thôi, đâu còn cách nào khác, đúng không? Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin cho cả thế giới biết!"

Được biết, nam diễn viên và vợ đã đi cách ly theo quy định của y tế để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cộng đồng.

Chi Nguyễn (t/h)