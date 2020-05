Thân hình thon thả như gái đôi mươi ở tuổi 71, bí quyết của ‘nữ hoàng váy cưới’ Vera Wang là gì?

"Nữ hoàng váy cưới" Vera Wang

Vera Wang, tên đầy đủ là Vera Ellen Wang sinh ngày 27 tháng 6 năm 1949, là một nhà thiết kế người Mỹ gốc Hoa được sinh ra ở New York. Bố mẹ bà là người Thượng Hải, sang Hoa Kỳ định cư vào khoảng giữa những năm 40.

Các mẫu váy cưới của Vera Wang được giới nghệ sĩ, người nổi tiếng ưa chuộng





Tình yêu thời trang của Vera Wang bắt nguồn từ những lần cùng mẹ đi xem buổi biểu diễn thời trang dành cho trẻ em. Bà tốt nghiệp trường nữ sinh tư thục danh tiếng The Chapin School (Manhattan) năm 1967, sau đó theo học Đại học Sorbonne và tốt nghiệp ngành Lịch sử Nghệ thuật của Học viện Sarah Lawrence tại New York. Wang bắt đầu tham gia trượt băng nghệ thuật khi mới lên 6, đó cũng là sở thích của bà trước khi đến với ngành thời trang.



Cơ duyên đưa bà trở thành "nhà mốt" bắt đầu từ năm 21 tuổi. Lúc đó, nữ sinh viên Vera Wang đang làm công việc bán thời gian tại cửa hàng thời trang Yves Saint Laurent ở Pari. Tại đây Wang đã có cuộc gặp gỡ tình cờ với Frances Patiky Stein - Tổng biên tập tạp chí Vouge. "Frances Patiky Stein đã bảo tôi hãy gọi điện cho bà khi nào tôi tốt nghiệp đại học. Tôi đã làm như thế và được nhận vào làm một trong những tạp chí chuyên nghiệp nhất về thời trang – Vogue", Wang kể. Tại đây, Vera Wang đã được giao chức vụ biên tập cấp cao về mảng thời trang cho tạp chí Vogue, trong khoảng thời gian 17 năm.



Nhiều lần mơ ước về một đám cưới hoàn hảo với bộ váy lung linh như công chúa, Vera đã biến nó thành hiện thực. Năm 1990, bà đã mở một viện thiết kế của riêng mình tại khách sạn Carlyle, trên đại lộ Madison, New York và nổi tiếng với thương hiệu áo cưới mang tên mình. Váy cưới và vương miện của Vera Wang là mơ ước của các cô dâu trong ngày cưới và là biểu tượng của một đám cưới lộng lẫy.



Vera từng thiết kế áo cho áo cưới và vương miện cho các nhân vật nổi tiếng như, như Chelsea Clinton, Karenna Gore, Ivanka Trump, Campbell Brown, Alicia Keys, Mariah Carey, Victoria Beckham, Avril Lavigne, Jennifer Lopez, Jennifer Garner, Sharon Stone, Sarah Michelle Gellar, …



Trang phục dạ hội của Wang từng được diện bởi Đệ nhất phu nhân của nước Mỹ Michelle Obama. Không chỉ thế, Vera Wang còn mờ rộng ra thiết kế trang sức, phụ kiện, vật dụng gia đình ,… Hai mươi năm sau ngày khai trương cửa hàng áo cưới đầu tiên, Wang được trao giải Người đi tiên phong trong nghệ thuật của Hiệp hội Harvard-Radcliffe Asian American. Bà được nhận giải vào ngày 17 tháng 4 năm 2010 tại Identities, chương trình thời trang từ thiện hàng năm của Hiệp hội Harvard.



Trang phục dạ hội của Wang được các ngôi sao diện trên thảm đỏ trong nhiều sự kiện quan trọng, bao gồm có Viola Davis tại giải 2012 Academy Awards.





Bí quyết "vàng" chống lại quy luật tuổi tác của Vera Wang

Thời gian là thứ vũ khí đáng sợ đối với phụ nữ, kể cả Vera Wang. “Nữ hoàng váy cưới” năm nào giờ đã chạm ngưỡng U70, tuy nhiên, sức sống và phong cách của bà khiến người hâm mộ phải bất ngờ, ngưỡng mộ.

Vera Wang tự tin khoe cơ bụng săn chắc





Khó ai tin được, ở độ tuổi “thất thập cổ lai hy”, Vera Wang vẫn giữ được vóc dáng nuột nà mà e rằng, ít có cô gái tuổi 20 nào có thể “đo” lại. Nhìn vào bức ảnh được bà khoe lên mạng xã hội gần đây cho thấy, thân hình Wang rất săn chắc, cơ bụng, bắp chân, bắp tay đều không ngấn mỡ. Đặc biệt là đôi chân mảnh mai, dài thẳng, tuyệt đẹp khiến không ít người ghen tị.

Tuy nhiên, Vera Wang từng thừa nhận, thời trẻ mình sinh ra với dáng người không hoàn hảo. Thân hình hiện tại mà bà có được phụ thuộc vào chế độ ăn uống cũng như tập luyện độc lạ, nhưng cũng không kém phần nghiêm khắc.

Chế độ ăn kiêng của Vera Wang

Mỗi buổi sáng, Vera Wang thức dậy trước 8h, điều đầu tiên là mà bà làm là thưởng thức bữa ăn sáng nhẹ nhàng với phô mai, trái cây tươi, một quả trứng, xúc xích gà. Nếu đó là ngày chủ nhật, Vera sẽ làm món bánh mì nướng thêm một lát thịt xông khói hoặc cá hồi hun khói với bánh mì. Đôi khi bà sẽ uống một tách cà phê đen.

Bữa trưa của bà, dù công việc bận rộn nhưng không vì thế mà bỏ bữa. Vera Wang sẽ gọi những món chứa các loại thực phẩm có hàm lượng calo thấp như sashimi, súp gà và nhiều loại rau để ăn trưa.



Đối với bữa tối, bà thường ăn với bạn bè, nhưng bà luôn ăn trước 7 giờ tối, điều này không chỉ khiến cơ thể bà ít tích lũy calo mà còn giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Chế độ tập luyện

Vera Wang thường xuyên tập tạ nhẹ để cơ tay săn chắc hơn





Sau khi ăn sáng, Vera sẽ tập thể dục trong 10 phút với các bài tập như nâng tạ 1kg hoặc 1.5kg và sau đó dành 15 phút để thiền. Đặc biệt, Vera Wang thường có thói quen giơ chân cao, được xem là một bí quyết để đôi chân thon gọn, giống hệt với động tác mà Victoria Beckham thực hiện thường xuyên.

Your browser does not support HTML5 video.

Vera Wang Interview - In the Studio - The New York Times

Minh Tú (t/h)