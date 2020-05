Nữ khách hàng bắn 3 nhân viên McDonald vì... bắt mua đồ ăn mang đi

Được biết, vụ việc xảy ra tại một nhà hàng McDonald có địa chỉ tại thành phố Oklahoma (Mỹ) vào tối 6/5 theo giờ địa phương.

Theo các nhà chức trách, trước khi xảy ra vụ việc giữa nữ thực khách tên Gloricia Woody và các nhân viên McDonald đã xảy ra tranh cãi. Qua tìm hiểu cho biết, vụ việc bắt nguồn từ việc nhân viên của tiệm ăn nhanh yêu cầu Woody mua đồ mang đi và cho biết, khu vực ăn uống tại chỗ của nhà hàng đã đóng cửa để đảm bảo yêu cầu giãn cách xã hội giữa đại dịch COVID-19.

Hình ảnh một nhà hàng McDonald.

Tuy nhiên, nữ khách hàng Woody đã từ chối việc rời khỏi tiệm và nằng nặc muốn ăn tại quán. Sau đó, người này đã xảy ra xô xát với một nhân viên. Tình trạng này khiến những nhân viên khác phải hợp sức đẩy Woody ra ngoài.

Nghi phạm tức tối rời đi rồi nhanh chóng quay lại với một khẩu trúng ngắn, bắn liên tiếp vào những người bên trong nhà hàng. Đài CNN cho biết, vụ việc đã khiến ít nhất 4 nhân viên trong cửa hàng bị thương, trong đó 1 người bị thương ở đầu khi tranh cãi với Woody, 3 người còn lại bị bắn vào phần mềm.









Ngay sau đó, những người này đều nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện cấp cứu. Rất may không có ai bị nguy hiểm đến tính mạng. Theo cảnh sát thành phố Oklahoma, bước đầu Woody bị khởi tố vì tội tấn công và sử dụng vũ khí nguy hiểm có thể gây chết người.

Gloricia Woody bước đầu bị khởi tố vì tội tấn công và sử dụng vũ khí nguy hiểm có thể gây chết người.

Theo CNN, đây là vụ bạo lực mới nhất giữa khách hàng và nhân viên có liên quan tới các biện pháp giãn cách xã hội để ngăn chặn sự lây lan của virus corona chủng mới tại Mỹ.

Tính đến sáng 8/5, Mỹ đã ghi nhận tổng cộng 1.292.623 ca nhiễm COVID-19 với 76.928 ca tử vong. Đại học Harvard nghiên cứu và cho biết, trước 15/5 Mỹ cần xét nghiệm ít nhất 900.000 người mỗi ngày để phát hiện sớm người nhiễm bệnh.



Tuy nhiên, nhiều bang tại nước này đã bắt đầu cho phép các doanh nghiệp mở cửa trở lại. Người dân cũng được phép trở lại bãi biển, công viên và các địa điểm Tuy nhiên, nhiều bang tại nước này đã bắt đầu cho phép các doanh nghiệp mở cửa trở lại. Người dân cũng được phép trở lại bãi biển, công viên và các địa điểm giải trí khác.



Your browser does not support HTML5 video.

TP.HCM: Chủ cửa hàng bánh Pía bị bắn chết. Nguồn: VTC



Thùy Nguyễn (t/h)