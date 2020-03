Nữ MC 'Chúng tôi là chiến sĩ' và triết lý hạnh phúc của người đàn bà 'ngông'

Là một nữ MC sắc sảo, cá tính, Hoàng Linh ghi dấu ấn với khán giả không chỉ qua các chương trình “Chúng tôi là chiến sĩ” và “Cà phê sáng”, mà còn cả cuộc hôn nhân “tập 2” của cô với đạo diễn Trần Mạnh Hùng.

Đã hơn 4 năm kể từ ngày Hoàng Linh và Mạnh Hùng chia sẻ câu chuyện tình yêu với công chúng. Từ thời điểm ấy đến nay, cặp đôi "rổ rá cạp lại" đã về chung một nhà, gọi nhau là vợ chồng, đang cùng trả góp một căn nhà và nghĩ về dự định sinh một đứa con trong vài năm tới.

Một Hoàng Linh yêu hết mình

Trước khi đến với người chồng hiện tại, MC Hoàng Linh từng có một cuộc hôn nhân với MC Trung Nghĩa, kém cô 2 tuổi. Linh và chồng cũ đã có với nhau hai cậu con trai vô cùng đáng yêu, kháu khỉnh. Tuy nhiên, theo nhận xét của MC Trung Nghĩa, trong thời gian yêu đương hẹn hò, mối quan hệ của hai người không hề êm đềm ngọt ngào mà đủ gia gia vị đắng cay hạnh phúc. Anh ví những trạng thái cảm xúc đó như đồ thị hình sin.



Đến mức, Trung Nghĩa thừa nhận, nếu mối tình không kết thúc bằng một đám cưới thì e hai người khó mà đối diện được nhau trong chặng đường mới sau này. Điều đặc biệt nhất, Hoàng Linh nhận lời cầu hôn của Trung Nghĩa chỉ sau 10 ngày hò hẹn. Và cuộc hôn nhân đó cũng chỉ kéo dài đến khi cặp sinh đôi của họ mới chỉ 2-3 tuổi. Không còn chung sống nhưng cả hai vẫn cố gắng chung tay, mang đến những điều tốt đẹp nhất cho các con.



Cuộc hôn nhân này tan vỡ, có lẽ nguyên nhân sâu xa chỉ người trong cuộc mới hiểu. Nhưng Hoàng Linh vẫn thú nhận rằng, mình có nhiều “tính xấu” khi yêu, sống trọn vẹn và thỏa mãn với mọi cung bậc cảm xúc của giận hòn, yêu ghét bất chợt. Một người đàn bà như vậy, cô cũng cho rằng ít có người đàn ông nào đủ nhẫn nại để chịu đựng.



Sau một thời gian dài công khai chuyện ly hôn chồng cũ, Hoàng Linh đã tìm được hạnh phúc bên người mới. Đó là quay phim Trần Mạnh Hùng, cùng công tác tại Đài truyền hình VTV . Anh cũng từng có một đời vợ và đã ly hôn.





Cặp đôi kết hôn sau hai năm hẹn hò, với một lễ cưới lãng mạn

Cuộc hôn nhân của cặp đôi "rổ giá cạp lại" này khiến rất nhiều người tò mò, ngưỡng mộ bởi những cử chỉ ngọt ngào và lãng mạng họ dành cho nhau.



Trên Facebook cá nhân, MC Hoàng Linh cập nhật mọi thứ riêng tư của 2 người, từ những khoảnh khắc đi chơi bên nhau, cùng chăm sóc các con, tổ ấm chung của hai người đến những mẩu tin nhắn mùi mẫn sướt mướt...



Sau khoảng gần 2 năm hẹn hò, Mạnh Hùng cầu hôn Hoàng Linh và nhận được lời đồng ý của cô nàng. Hai người đã cùng nhau dọn đến tổ ấm mới và tậu thêm một chiếc ô tô vào tháng 8/2018.



Kể về mối quan hệ của mình, Hoàng Linh tâm sự: "Sau khi hôn nhân của anh đổ vỡ, chuyện của chị cũng thế. Đến lúc cả hai đều cảm thấy có thể cùng chia sẻ về mọi thứ trong cuộc sống thì đã đến bên nhau lúc nào chẳng hay".



Với Hoàng Linh, chồng thứ hai là một người "đàn ông nhất, tử tế nhất, chịu đựng cũng tốt nhất". Cô tự nhận bản thân là người phụ nữ thất thường, sáng nắng chiều mưa, khi sống cùng có thể khiến đối phương cảm thấy mệt mỏi.







Cuộc hôn nhân đầy kịch tính

Đặt mình vào cuộc hôn nhân lần 2, Hoàng Linh thừa nhận rằng, sau khi cầu hôn, anh không còn nhường nhịn cô "vô điều kiện" như trước kia nữa. Vì thế, mối quan hệ của hai người lắm lúc mâu thuẫn và scandal ồn ào.



Tính đến nay, Hoàng Linh và Mạnh Hùng đã nối nghĩa phu thê với nhau được 4 năm. Linh tiết lộ, cả hai nhiều lúc giận dỗi, chiến tranh lạnh nhưng chưa bao giờ cạch mặt nhau đến… 5 ngày.





Ông xã luôn là người nhường nhịn Linh trong những lúc cãi vã

Lục đục lớn nhất, đáng để đời nhất là hồi mới cưới nhau. Lúc đó, Mạnh Hùng có chuyến đi công tác ở Israel, nhưng Hoàng Linh lại không muốn anh đi và ông xã cũng đã hứa với cô. Thế nhưng, sau đó Mạnh Hùng vẫn lặng lẽ đi, khiến Hoàng Linh tức giận, cho rằng anh không tôn trọng mình.

Thời điểm ấy, cô đã đăng tải một dòng tâm trạng tiêu cực trên facebook, như một thông báo sẽ chấm dứt mối quan hệ này. Chỉ đến khi Mạnh Hùng trở về, làm lành và nhận lỗi nên cô đã tha thứ.

Nhắc lại chuyện cũ, Hoàng Linh thừa nhận: "Về lý tôi hiểu chuyến đi đó là cần thiết (nếu là anh chắc chắn tôi cũng đi, nhưng về tình, tôi lại hoàn toàn không muốn. Nói chung phụ nữ vẫn luôn là giống loài khó hiểu, khó chiều nhất hành tinh này”.



Kể cả những cuộc cãi vã, giận hờn sau này, Hoàng Linh thú thật, mình không bao giờ chịu xuống nước trước. Bởi cô luôn tâm đắc với câu nói “đàn bà chỉ cần gặp đúng người đàn ông của mình thì cả đời chẳng cần trưởng thành”, Linh cảm thấy may mắn khi bản thân đã gặp được đúng người đàn ông của mình.





Hoàng Linh cho rằng, ông xã chính là người "đàn ông nhất" đối với mình

Nhận xét về người bạn đời, Hoàng Linh vui vẻ: “Anh Hùng không sợ tôi, là anh ấy nhường tôi. Trong công việc hay khi ở ngoài xã hội , anh ấy cũng là một người "ghê gớm" lắm. Hồi xưa, lúc tôi 4 tuổi tôi có chớm bị viêm màng não. Anh ấy biết chuyện này nên bây giờ, mỗi lúc nói qua nói lại rồi cãi nhau anh hay trêu: Linh thần kinh, không chấp!”. Đó là cách gọi yêu của anh xã với Linh, và như vậy với Linh, đó là người đàn ông bản lĩnh.



Bên cạnh đó, Linh cho biết, cô rất song phẳng trong chuyện tình cảm. Nếu đã yêu thì cháy hết mình, khi tình đã dứt cũng là nên chia tay văn minh, lịch sự. Chính vì vậy, điều khiến cô ghét nhất là sự phản bội.



Thế nên, có một dạo dân tình không khỏi xôn xao khi Hoàng Linh thẳng thừng dằn mặt tình cũ hay “thả thính” chồng, mạnh dạn tuyên bố chủ quyền.

Mạnh Hùng chỉ mong muốn bà xã kiềm chế sự nóng nảy, tránh thiệt thòi khi ra ngoài xã hội





Hoàng Linh khẳng định: “Tôi thẳng thắn thôi mà, tôi không hành động theo cảm tính. Tôi muốn bắn tín hiệu cho anh và cho cả những người phụ nữ đang "dòm ngó" người đàn ông của tôi. Tôi chấp nhận mình là một người ghê gớm và muốn tất cả nguy cơ bị loại bỏ khi mọi chuyện còn chưa quá muộn. Nếu muộn, chắc tôi cũng không ngồi đây để chia sẻ về tình yêu của mình.



Tôi nghĩ đó là hành động bảo vệ tổ ấm của mình mà bất kì người phụ nữ nào khi yêu cũng sẽ có suy nghĩ và hành động tương tự. Thế giới có 8 tỉ người, gặp nhau, yêu được nhau là rất khó. Tôi phải giữ lấy điều may mắn mà mình đang có chứ”.



Tính cách của Hoàng Linh, những ai là fan hâm mộ cô nàng đều biết rõ. Họ luôn mong rằng, nữ MC "sáng nắng chiều mưa" và sự bốc đồng của Hoàng Linh không khiến cô đánh mất thêm một cuộc hôn nhân nữa.



Hiện tại, cuộc hôn nhân của cô vô cùng viên mãn. Qua những hình ảnh Hoàng Linh chia sẻ trên mạng xã hội, cho thấy Mạnh Hùng không chỉ yêu vợ mà còn tận tâm, chu đáo chăm sóc hai con riêng của vợ, mỗi khi Linh vắng nhà vì đi công tác. Công việc truyền hình vốn dĩ bận rộn, bởi thế những ngày Hoàng Linh xa nhà, không ai khác, chính Mạnh Hùng là người đã lo cho bé Ga và bé Bon.

Mạnh Hùng cũng rất cưng chiều, san sẻ việc chăm sóc 2 con riêng của vợ





Anh tỏ ra là một người cha cực kì đảm đang, khéo léo khi cùng lúc xoay sở với 2 cậu nhóc, vừa đưa đi học, đi chơi, lo cơm nước. Mạnh Hùng không ngần ngại thay từ chiếc bỉm, đút từng thìa cơm cho bé Ga và bé Bon, hệt như con ruột.



Và với Mạnh Hùng, điều anh mong muốn nhất với bà xã là: "Thật sự Linh là một người rất thẳng tính, tôi mong Linh có thể kiềm chế bản thân, bớt nóng nảy, vì ở nhà thì không sao, chồng cô ấy có thể chịu đựng tất cả. Tôi chỉ lo ngoài đời, sự thẳng thắn ấy khiến cô ấy bị thiệt thòi", anh cười.

Hôn nhân hạnh phúc của MC Hoàng Linh

