Nữ nhân viên công ty Trường Sinh bật khóc khi được xuất viện sau 3 tuần liền tái dương tính

Chiều nay (21/5), 2 bệnh nhân mắc COVID-19 điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 đã được công bố khỏi bệnh là bệnh nhân 188 và bệnh nhân 261.



Trước đó, bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam và được công bố khỏi bệnh hôm 16/4. Bệnh nhân được bàn giao lại cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội và chính quyền địa phương để tiếp tục theo dõi, cách ly tại nhà 14 ngày theo đúng quy định. Chỉ hai ngày sau khi xuất viện, bệnh nhân được xác định dương tính trở lại.

Bệnh nhân 188 và bệnh nhân 261 được xuất viện chiều 21/5



Trong ngày được công bố khỏi bệnh, bệnh nhân 188 cho biết: "Khi bị dương tính trở lại, tôi lo rằng có thể do mình không được cách ly thêm 14 ngày sau khi ra viện, nên tiếp tục mắc bệnh. Bên cạnh đó, mọi người nói rằng tôi bị ho, tức ngực, khó thở, nhưng thực sự tôi chỉ cảm thấy hơi tức ở vùng cổ."

Nói về trường hợp này, ThS.BS. Trần Thị Hải Ninh – Trưởng Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 cho biết: Bệnh nhân 188 tái dương tính với virus SARS-CoV-2 không có biểu hiện lâm sàng đặc biệt. Bệnh nhân hoàn toàn không sốt, có một chút ho, cảm thấy mệt mỏi. Các triệu chứng về thực thể như sốt hoặc tổn thương tiến triển trên X-quang phổi đều không có. Đây là một trong những trường hợp có thời gian cách ly, điều trị dài ở Bệnh viện.

Bác sĩ Trần Duy Hưng - Trưởng khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp nhận định có thể do thời gian đào thải virus kéo dài hoặc do cơ thể bệnh nhân vẫn còn xác virus, nên vẫn chưa thể âm tính trở lại.



Cũng như nhiều ca tái dương tính khác, các bác sĩ phải thực hiện rất nhiều nghiên cứu để đánh giá miễn dịch (CD4), đánh giá kháng thể của bệnh nhân, khả năng đáp ứng của cơ thể bệnh nhân, bệnh nhân có bệnh lý nền kèm theo,… Hiện các bác sĩ chưa thể khẳng định chính xác vì sao bệnh nhân có thời gian tái dương tính tới 3 tuần liền.

Bệnh nhân 261 là ca bệnh cuối cùng ở ổ dịch Hạ Lôi được điều trị khỏi



Tất cả các trường hợp bệnh nhân tái dương tính với virus SARS-CoV-2 đều được Bệnh viện gửi mẫu bệnh phẩm sang Viện vệ sinh Dịch tễ Trung ương để tiến hành nuôi cấy virus. Đến thời điểm hiện tại, kết quả trả về đều không phát hiện virus SARS-CoV-2 còn sống trong mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân tái dương tính.

Người thứ 2 được công bố khỏi bệnh là bệnh nhân 261, nữ, 60 tuổi, sống ở Mê Linh, Hà Nội, vào viện ngày 12/4. Đây là ca bệnh cuối cùng tại ổ dịch thôn Hạ Lôi được xuất viện.



"Khi các bác sĩ đưa đi tôi cảm thấy khá sốc. Lúc đó tôi không biết mình mắc COVID-19. Thực ra khi vào bệnh viện tôi không sốt, ốm. Khi ở Bệnh viện, tôi được lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 4 ngày 1 lần. Hôm nay được công bố khỏi bệnh tôi cảm thấy rất vui và biết ơn các bác sĩ đã chữa trị cho tôi", bệnh nhân 261 chia sẻ.



