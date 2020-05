Nữ nhân viên công ty Trường Sinh vẫn tái dương tính suốt 3 tuần liên tục, bác sĩ nói gì?

Sau khi được phát hiện tái dương tính, bệnh nhân 188 được chuyển lên theo dõi tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Đến nay đã 3 tuần trôi qua, người bệnh không có biểu hiện lâm sàng nhưng kết quả xét nghiệm vẫn dương tính nhiều lần với virus SARS-CoV-2. Trước đó, bệnh nhân này mới xuất hiện 1 lần âm tính vào ngày 20/4.

Lý giải điều này, bác sỹ Trần Duy Hưng - Trưởng khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp nhận định có thể do thời gian đào thải virus kéo dài hoặc do cơ thể bệnh nhân vẫn còn xác virus, nên vẫn chưa thể âm tính trở lại.

Bác sĩ Trần Duy Hưng - Trưởng khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp

Cũng như nhiều ca tái dương tính khác, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang tiến hành xét nghiệm lại đồng thời phối hợp với Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương nuôi cấy virus để xác định là virus sống hay bất hoạt. Nếu nuôi cấy mà virus mọc thì là virus còn sống, khi đó người bệnh có thể có triệu chứng và khả năng lây nhiễm. Còn virus không mọc, tức là trong cơ thể người bệnh chỉ còn xác virus, không có khả năng gây bệnh hay lây nhiễm.

Bệnh nhân 188 cùng hai người khác được công bố khỏi bệnh hôm 16/4



Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh vào ngày 16/4, phát hiện dương tính trở lại với virus SARS-CoV-2 chỉ hai ngày sau khi xuất viện. Trước đó, trong suốt 18 ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam từ ngày 28/3, bệnh nhân không có biểu hiện đặc biệt.

Hiện, Khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương còn đang điều trị cho hơn 10 bệnh nhân dương tính. Trong số 18 ca tái dương tính được phát hiện đã có 2 người được công bố khỏi bệnh lần 2.



WHO khẳng định, người bệnh COVID-19 tái dương tính là do sự đào thải của xác virus, đây là một phần của quá trình bình phục chứ không phải tái nhiễm.

