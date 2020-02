Nữ nhân viên lễ tân khách sạn ở Nha Trang tiếp xúc với bệnh nhân Trung Quốc đã bị nhiễm corona

Tin tức mới nhất ngày 01/02, thông tin từ Bộ Y tế cho biết, tỉnh Khánh Hòa đã có trường hợp đầu tiên mắc bệnh viêm đường hô hấp do virus Corona chủng mới (nCoV). Danh tính bệnh nhân là L.T.T.H., 25 tuổi, thường trú tại xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà, là lễ tân tại khách sạn tại Nha Trang.



Tờ Tổ Quốc dẫn lại báo cáo giám sát dịch tễ học cho biết, trước đó vào ngày 17/1 bệnh nhân có tiếp xúc gần với 2 trường hợp người bệnh người Trung Quốc, cả 2 trường hợp này đã được chẩn đoán nhiễm nCoV. Đến ngày 18/01, nữ bệnh nhân khởi phát bệnh với triệu chứng ho sốt. Sau khi lấy máu xét nghiệm, kết quả ngày 31/01 cho thấy bệnh nhân dương tính với nCoV.

Bệnh nhân được điều trị cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa.

Theo Zing.vn, PS.TS Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đánh giá rằng, Việt Nam vẫn chưa có ca bệnh nào lây lan trong cộng đồng (từ người Việt sang người Việt). Các trường hợp nhiễm bệnh đều bắt nguồn từ vùng dịch Vũ Hán (Trung Quốc). Đến thời điểm hiện tại, bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa đã tiếp nhận tổng cộng 23 trường hợp nghi nhiễm nCoV, trong đó 13 trường hợp đã loại trừ do có kết quả xét nghiệm âm tính.

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa.



Trước tình hình trên, ngày 1-2, Bộ Y tế công bố dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà. Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 và các văn bản hướng dẫn Luật này, trên cơ sở công bố tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng liên quan đến bệnh truyền nhiễm do chủng mới của nCoV của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 31-1 và theo đề nghị của chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công bố dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV, Bộ Y tế công bố dịch bệnh truyền nhiễm tại tỉnh Khánh Hoà.

Trước tính chất, mức độ nguy hiểm của dịch: bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A với nguy cơ ở mức khẩn cấp toàn cầu, ngành y tế khuyến cáo để phòng dịch, người dân cần sử dụng khẩu trang che miệng và mũi; Rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn với thời gian ít nhất là 20 giây; Tránh tiếp xúc gần với người bị ho hoặc sốt; Thông báo cho Uỷ ban nhân dân, cơ quan chuyên môn y tế hoặc cơ sở y tế nơi gần nhất khi phát hiện người mắc bệnh hoặc dấu hiệu bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV. Đồng thời cần tuân thủ các quy định về cách lý và điều trị của cơ quan y tế trong trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV, theo Người Lao Động.

Như vậy tính đến ngày 01/02/2020: Việt Nam đã có 06 trường hợp mắc nCoV. Trong đó: 02 công dân Trung Quốc (01 người đã khỏi); 03 công dân Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc; 01 công dân Việt Nam là lễ tân có tiếp xúc gần với 2 cha con người Trung Quốc, đây là trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng đầu tiên được ghi nhận.

Thùy Nguyễn (T/h)