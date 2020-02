Cô gái cầm dao đâm chết bạn trai trong đêm Valentine mắc bệnh tâm thần?

Chiều nay 16/2, linh cữu Võ Minh Mót (33 tuổi, nạn nhân trong vụ án mạng đêm Valentine) được người dân làng xã Bình Phú, huyện Bình Sơn ( Quảng Ngãi ) đưa về nơi an nghỉ cuối cùng. Đến tận giây phút ấy, vợ chồng ông Nguyễn Minh Danh và bà Trịnh Thị Thắng vẫn bàng hoàng không dám tin chính con gái mình - Nguyễn Thị Thanh Huyền (27 tuổi, ngụ tại xã Bình Tân, huyện Bình Sơn) - là kẻ đoạt mạng người tình ngày hôm đó.

Như báo Sức khỏe Cộng đồng đã đưa tin trước đó, sáng ngày 14/2, Mót và Huyền cùng nhau bắt ốc trên cánh đồng thôn Phú Nhiêu 1, xã Bình Phú. Sau đó, anh Mót có chở Huyền đi chơi cùng 2 người bạn khác nhân ngày lễ tình nhân. Đến tối cùng ngày, Huyền và anh Mót cùng bạn bè rủ nhau về trại nuôi vịt của gia đình ở khu vực Bầu Suốt (thôn An Thạnh, xã Bình Phú).

Tiếp đón, cả nhóm cùng nhau nấu nướng ăn tối. Sau đó, cả nhóm tiếp tục ăn uống và trò chuyện. Đến 22h thì tan cuộc nhậu, mọi người ra về còn anh Mót, Huyền và bố anh Mót ở lại. Lúc này, anh Mót đi vào trong lán trại nằm. Huyền ở ngồi ngoài nói chuyện với bố anh Mót một lúc rồi cũng theo vào trong.

Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Zing.

Tại đây, hai người trò chuyện được một lúc thì xảy ra cãi vã. Trong lúc tức giận, Huyền dùng dao đâm người yêu 5 nhát. Trong đó có một nhát vào cổ khiến anh Mót gục xuống, người bê bết máu. Gây án xong, Huyền gọi điện trình báo sự việc đến 113 và tự ra Công an xã Bình Phú đầu thú.

Bà Thắng - mẹ Huyền cho biết, sau khi đẻ con đầu lòng, Huyền trở nên lầm lỳ, ít nói, hờn giận vô cớ. Nhiều lúc lên cơn bệnh, Huyền còn xé rách quần áo và xưng mày tao với cha mẹ. "Nhiều lần tôi chở con gái đến Bệnh viện Tâm thần Quảng Ngãi khám nhưng bác sĩ chỉ cho thuốc về nhà uống điều trị", bà Thắng cho hay.

Một người bác của Huyền cũng cho biết: "Có thể tinh thần nó bị kích động mạnh mới có hành động bộc phát giết bạn trai tàn nhẫn như vậy. Mấy ngày trước hai đứa nó còn đòi cưới nhau kia mà", theo Zing.vn.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo xã Bình Phú cũng xác nhận, Huyền đã trải qua cuộc hôn nhân tan vỡ và có một con gái 5 tuổi. Gần đây, Huyền đem lòng yêu thương Mót, quấn quýt bên nhau dù 2 bên gia đình ngăn cản.

